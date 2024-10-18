В інтернеті показали невідомого конкурента Suzuki Jimny від Jeep (фото)

Компактний позашляховик Jeep JJ розробляли у 80-х роках, проте серійним він так і не став. Модель планували випустити в короткій та подовженій версіях і оснастити 2,5-літровим двигуном.

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В інтернеті опублікували фото Jeep JJ 80-х років. Компактний позашляховик розробляли, як конкурента Suzuki Jimny, проте серійним він так і не став. Про нього розповіли на сайті Jalopnik.

Із початку 80-х Suzuki Jimny почали активно експортувати і під назвою Samurai він вийшов на північноамериканський ринок. Це змусило керівництво Jeep задуматися над створенням його конкурента, адже Wrangler був приблизно на 50% дорожчим за Samurai.

Виготовили 60 прототипів Jeep JJ Фото: Jeep

Проєкт назвали JJ, тобто Junior Jeep ("молодший Джип"). Компактний позашляховик мав бути на 25-30% дешевшим за новий Jeep Cherokee, який якраз тоді запускали у виробництво. Для зниження собівартості вирішили максимально використовувати комплектуючі від інших Jeep. До того ж, упростили виробництво авто: його мали збирати із усього 13 модулів.

Зовнішність Jeep JJ розробив стиліст Боб Ніксон. Позашляховик вирізнявся рубаним дизайном, але був не надто брутальним так само, як і Suzuki Jimny/Samurai. Дах виконали знімним, як і в японського конкурента.

Дах позашляховика знімався Фото: Jeep

Стандартна дводверна модель сягала всього 3327 мм у довжину при колісній базі в 2210 мм. Однак також розробили і чотиридверну версію Jeep JJ. Як відомо, аналогічний подовжений Suzuki Jimny з’явився лише в 2023 році.

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Спочатку новий Jeep JJ планували оснастити чотирициліндровими двигунами Renault об’ємом 1,7 та 2,0 л, адже американський і французький автовиробники активно співпрацювали у 80-х. Проте після входження Jeep до концерну Chrysler у 1987 році позашляховик вирішили оснастити 2,5-літровою 100-сильною четвіркою від Dodge Lancer та 5-ступінчастою механічною КПП.

Подовжений чотиридверний варіант Jeep JJ Фото: Jeep

Позашляховик Jeep JJ отримав повний привід зі знижувальною передачею, проте його прохідність виявилася не найкращою. Зокрема, він не зміг пройти знамениту позашляхову трасу Rubicon Trail у Каліфорнії, яку успішно долали і всі інші Jeep, і головний суперник Suzuki Jimny.

Позашляхові якості хотіли покращити за допомогою більших 31-дюймових шин, проте їх встановлення потребувало зміни бампера та колісних арок. Це означало додаткові затрати на розробку авто, яка і так уже виявилася доволі затратною.

Фото: Jeep

У результаті, проєкт Jeep JJ вирішили закрити. Усього виготовили приблизно 60 прототипів авто, доля яких наразі не відома. Скоріше за все, їх утилізували.

До речі, субкомпактна модель Jeep зявилася лише в наші дня. Мова йде про кросовер Jeep Avenger, який нещодавно вийшов на український ринок.

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