В интернете показали неизвестного конкурента Suzuki Jimny от Jeep (фото)

Компактный внедорожник Jeep JJ разрабатывался в 80-х годах, однако серийным он так и не стал. Модель планировали выпустить в короткой и удлиненной версиях и оснастить 2,5-литровым двигателем.

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В интернете опубликовали фото Jeep JJ 80-х годов. Компактный внедорожник разрабатывали, как конкурента Suzuki Jimny, однако серийным он так и не стал. О нем рассказали на сайте Jalopnik.

С начала 80-х Suzuki Jimny начали активно экспортировать и под названием Samurai он вышел на североамериканский рынок. Это заставило руководство Jeep задуматься над созданием его конкурента, ведь Wrangler был примерно на 50% дороже Samurai.

Изготовили 60 прототипов Jeep JJ Фото: Jeep

Проект назвали JJ, то есть Junior Jeep ("младший Джип"). Компактный внедорожник должен был быть на 25-30% дешевле нового Jeep Cherokee, который как раз тогда запускали в производство. Для снижения себестоимости решили максимально использовать комплектующие от других Jeep. К тому же, упростили производство авто: его должны были собирать из всего 13 модулей.

Внешность Jeep JJ разработал стилист Боб Никсон. Внедорожник отличался рубленым дизайном, но был не слишком брутальным так же, как и Suzuki Jimny/Samurai. Крышу выполнили съемной, как и у японского конкурента.

Крыша внедорожника снималась Фото: Jeep

Стандартная двухдверная модель достигала всего 3327 мм в длину при колесной базе в 2210 мм. Однако также разработали и четырехдверную версию Jeep JJ. Как известно, аналогичный удлиненный Suzuki Jimny появился лишь в 2023 году.

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Внедорожная легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler

Сначала новый Jeep JJ планировали оснастить четырехцилиндровыми двигателями Renault объемом 1,7 и 2,0 л, ведь американский и французский автопроизводители активно сотрудничали в 80-х. Однако после вхождения Jeep в концерн Chrysler в 1987 году внедорожник решили оснастить 2,5-литровой 100-сильной четверкой от Dodge Lancer и 5-ступенчатой механической КПП.

Удлиненный четырехдверный вариант Jeep JJ Фото: Jeep

Внедорожник Jeep JJ получил полный привод с понижающей передачей, однако его проходимость оказалась не лучшей. В частности, он не смог пройти знаменитую внедорожную трассу Rubicon Trail в Калифорнии, которую успешно преодолевали и все остальные Jeep, и главный соперник Suzuki Jimny.

Внедорожные качества хотели улучшить с помощью больших 31-дюймовых шин, однако их установка требовала изменения бампера и колесных арок. Это означало дополнительные затраты на разработку авто, которая и так уже оказалась довольно затратной.

Фото: Jeep

В результате, проект Jeep JJ решили закрыть. Всего изготовили примерно 60 прототипов авто, судьба которых пока не известна. Скорее всего, их утилизировали.

Кстати, субкомпактная модель Jeep появилась лишь в наши дни. Речь идет о кроссовере Jeep Avenger, который недавно вышел на украинский рынок.

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