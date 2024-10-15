Спортивный брат "Запорожца": в интернете показали уникальный внедорожник ЗАЗ 70-х (фото)

С 1977 по 1980 год изготовлено всего несколько ЗАЗ-1902 "Багги". Спортивный внедорожник получил 50-сильный двигатель от "Запорожца".

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Мало кто знает, что Запорожский автозавод в свое время разрабатывал спортивные модели. Одной из них был редкий ЗАЗ-1902 "Багги" 1977 года, о котором рассказали на странице Ukrainian Auto Industry в Facebook.

В конце 70-х гонки багги уже проводились, однако подавляющее большинство этих авто были самодельными. В Запорожье же решили создать мелкосерийный заводской внедорожник, который при необходимости можно было бы выставить и на международные соревнования.

Двигатель позаимствовали у ЗАЗ-968М Фото: Wikipedia

В основе авто лежал легкий каркас из металлических труб, поэтому масса составила всего 540 кг. ЗАЗ-1902 "Багги" получил внедорожные шины и имел высокий клиренс.

Сзади установили 1,2-литровый двигатель ЗАЗ-968М, однако увеличили его мощность до 50 л.с. Максимальная скорость составила 105 км/ч. Кроме того, багги ЗАЗ демонстрировал неплохую проходимость.

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Первый прототип ЗАЗ-1902 "Багги" изготовили в 1977 году, а затем до 1980 года собрали еще несколько авто. Впрочем, в ходе испытаний обнаружили ряд дефектов и недоработок. Авто оказалось сырым, ненадежным и склонным к переворачиванию, поэтому разработку багги решили прекратить.

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