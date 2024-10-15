Спортивний брат "Запорожця": в інтернеті показали унікальний позашляховик ЗАЗ 70-х (фото)

Із 1977 по 1980 рік виготовлено лише кілька ЗАЗ-1902 "Багі". Спортивний позашляховик отримав 50-сильний двигун від "Запорожця".

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Мало хто знає, що Запорізький автозавод свого часу розробляв спортивні моделі. Однією з них був рідкісний ЗАЗ-1902 "Багі" 1977 року, про який розповіли на сторінці Ukrainian Auto Industry у Facebook.

У кінці 70-х перегони багі вже проводилися, проте переважна більшість цих авто були саморобними. У Запоріжжі ж вирішили створити дрібносерійний заводський позашляховик, який за потреби можна було б виставити і на міжнародні змагання.

Двигун запозичили в ЗАЗ-968М Фото: Wikipedia

В основі авто лежав легкий каркас із металевих труб, тому маса склала всього 540 кг. ЗАЗ-1902 "Багі" отримав позашляхові шини та мав високий кліренс.

Ззаду встановили 1,2-літровий двигун ЗАЗ-968М, проте збільшили його потужність до 50 к. с. Максимальна швидкість склала 105 км/год. Крім того, багі ЗАЗ демонстрував непогану прохідність.

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Перший прототип ЗАЗ-1902 "Багі" виготовили в 1977 році, а потім до 1980 року зібрали ще кілька авто. Утім у ході випробувань виявили низку дефектів та недоробок. Авто виявилося сирим, ненадійним та схильним до перевертання, тому розробку багі вирішили припинити.

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