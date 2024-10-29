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Авто

В интернете показали уникальные внедорожники Ferrari 70-х (видео)

Jeep Wagoneer, Jerrari, Ferrari 365 GT
Фото: скриншот / YouTube | Jerrari — гибрид Jeep и Ferrari

Jerrari — оригинальный гибрид Jeep и Ferrari, созданный в США. Изготовили всего два таких внедорожника с 320-сильным двигателем V12.

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Кроссовер Ferrari Purosangue — не первая модель повышенной проходимости со жеребцом на капоте. В 70-х были созданы уникальные внедорожники Jerrari. Об авто рассказал в видео на своем Youtube-канале известный комик и автоколлекционер Джей Лено.

Jerrari — гибрид Jeep и Ferrari. Инициатором его создания стал американский автоколлекционер Уильям Гарра. Свое состояние он заработал на отелях и казино в штате Невада и ему нужно было скоростное полноприводное авто, чтобы добираться из города Рино на его горнолыжный курорт в Тахо.

Jerrari 1969, Jeep Wagoneer, Jerrari, Ferrari 365 GT Fullscreen
Первый Джеррари

Сначала Уильям Гарра в 1969 году обратился к Энцо Феррари, чтобы тот разработал ему внедорожник, однако итальянец категорически отказался. Тогда миллионер решил создать такое авто самостоятельно.

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Уильям Гарра достал разбитое купе Ferrari 365 GT 2+2 и решил скрестить его с премиальным внедорожником Jeep Wagoneer. У итальянского суперкара позаимствовали переднюю часть с выраженным "носом" и круглыми фарами, а также руль и некоторые детали салона.

Jeep Ferrari, Jeep Wagoneer, Jerrari, Ferrari 365 GT Fullscreen
Уильям Гарра скрестил Jeep Wagoneer и Ferrari 365 GT 2+2

Под капотом установили 4,4-литровый V12 мощностью 320 л. с. В паре с ним работала 5-ступенчатая механическая КПП. Уильям Гарра легко разгонял Jerrari до 240 км/ч на обычной трассе. Интересно, что сохранили и родную систему полного привода, поэтому на заснеженных горных дорогах авто было легко контролируемым.

Jerrari 1977, Ferrari 365 GT Fullscreen
Второй Jerrari 1977 года внешне не отличается от Jeep Wagoneer внешне
Фото: скриншот / YouTube
Jeep Wagoneer, Jerrari, Ferrari 365 GT Fullscreen
В салоне установили руль от Ferrari
Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, необычный внедорожник Ferrari очень привлекал к себе внимание, поэтому в 1977 году Уильям Гарра решил создать более простой Jerrari. Двигатель переставили в обычный Jeep Wagoneer, который внешне ничем не отличался от стандартной модели. Лишь руль Ferrari появился в салоне.

мотор феррари, Jeep Wagoneer, Jerrari, Ferrari 365 GT Fullscreen
Под капотом установлен 320-сильный V12
Фото: скриншот / YouTube

Год спустя Уильям Гарра ушел из жизни, а его автоколлекция стала основой для автомузея в Рино. Именно там хранится второй Jerrari, а вот первое авто (оно сейчас оснащено двигателем Chevrolet) сейчас находится в частной коллекции.

Ранее Фокус рассказывал о малоизвестном конкуренте Suzuki Jimny от Jeep.

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