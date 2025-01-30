Електричний Бетмобіль: Renault показала незвичний болід із ручним керуванням (відео)

Новий Renault Filante Record 2025 — обтічний електричний болід з елементами ретростилю. Авто спробує встановити рекорд запасу ходу серед електрокарів.

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Опубліковано перші фото Renault Filante Record 2025. Оригінальний електричний спорткар презентують 5 лютого на виставці Retromobile у Парижі. Про це повідомляється на сайті французького виробника.

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Новий Renault Filante Record 2025 створили разом із розробником гоночних авто Ligier. Це стрімкий 5,12-метровий болід у ретростилі. Авто нагадує Бетмобіль, проте розробники стверджують, що надихалися Renault 40 CV des Records 1925 року та Etoile Filante 1956 року, які встановлювали світові рекорди швидкості.

Авто вирізняється витягнутим силуетом зі звуженою "кормою" Фото: Renault

Електромобіль Renault вирізняється витягнутим силуетом із вираженими крилами та звуженою задньою частиною. У нього велика площа скління, а замість дверей встановлено відкидний прозорий ковпак, як у літаках. У конструкції використані карбон і легкі алюмінієві сплави, тому маса авто становить 1000 кг.

Замість дверей встановлено відкидний ковпак Фото: Renault

У салоні Renault Filante Record встановлено багатофункціональне кермо-штурвал, яке також заміняє педалі газу і гальм, тобто в авто повністю ручне керування. Єдине сидіння нагадує гамак і має карбоновий каркас.

Електрокар має ручне керування і не оснащений педалями Фото: Renault

Характеристики Filante Record поки не розкривають, зазначено лише, що він отримав батарею на 87 кВт∙год від електричного Renault Scenic. Також зазначається, що електрокар спробує встановити рекорд запасу ходу.

До речі, нещодавно Renault і Volvo презентували недорогі вантажні електрокари.

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