Оригінальний електромобіль Renault подолав понад 1000 км без підзарядки (відео)

Електромобіль Renault Filante продемонстрував чималий запас ходу в реальних умовах. Він зміг подолати понад 1000 км на одному заряді.

Новий Renault Filante Record 2025 проїхав 1008 км за 10 годин і після заїзду залишилося 11% заряду батареї, чого вистачить ще на 120 км. Про це повідомляється на сайті французького виробника.

Електрокар Renault Filante планували випробувати у Франції в жовтні, проте через дощі довелося змінити локацію — обрали автодром UTAC у Марокко.

Важливо

У продаж надходить доступний електромобіль Renault вартістю менш ніж 15 000 євро (фото)

Новий електромобіль Renault подолав 239 4-кілометрових кіл за 10 годин і зупинявся лише для заміни водія (усього їх було три). Середня швидкість склала 102 км/год, а витрата електроенергії — лише 7,8 кВт∙год на 100 км.

Середня швидкість склала 102 км/год Фото: Renault

Експериментальний електромобіль Renault Filante Record 2025 — одномісний болід із добре пропрацьованою аеродинамікою. Авто є своєрідним триб'ютом рекордним Renault 40 CV 1925 року та Etoile Filante 1956, тому схоже на них зовні.

Відео дня

Renault Filante важить лише 1000 кг Фото: Renault

У конструкції Renault Filante використано карбон, магній та алюміній, тому маса електрокара становить усього 1000 кг. Акумуляторною батареєю ємністю 87 кВт∙год поділився електрокросовер Renault Scenic E-Tech.

До речі, нещодавно авто з різдвяною ялинкою на даху розвинуло швидкість понад 300 км/год.

Також Фокус розповідав, що Renault припиняє випуск найдешевших електрокарів.