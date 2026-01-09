Рассекречен самый большой кроссовер Volkswagen с расходом 6 л на 100 км (фото)
Опубликованы первые фото Volkswagen ID. Era 9X. Большой семейный кроссовер получит мощные и экономичные плагин-гибридные установки.
Новый Volkswagen ID. Era 9X должны презентовать в апреле на Пекинском автосалоне. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Кроссовер Volkswagen ID. Era 9X — первая модель, разработанная совместно с концерном SAIC. Он мало изменился по сравнению с прошлогодним концептом и отличается сдержанным дизайном с высоким капотом и тоненькой оптикой на всю ширину кузова. Это самый большой кроссовер Volkswagen.
Размеры Volkswagen ID. Era 9X:
- длина — 5207 мм;
- ширина — 1997 мм;
- высота — 1810 мм;
- колесная база — 3070 мм;
- масса — 2600-2700 кг.
Салон Volkswagen ID. Era 9X еще не показали, но сообщается, что модель дебютирует в шестиместном исполнении. Комплектация будет включать систему полуавтономного движения с лидаром.
Новый Volkswagen ID. Era 9X предложат в плагин-гибридных версиях с 1,5-литровым бензиновым мотор-генератором на 141 л. с. Заднеприводная версия получила 295-сильный электромотор и расходует 5,95 л на 100 км. Ей будут доступны батареи емкостью 51,1 и 65,2 кВт∙ч: запас хода на электротяге составит 267 и 340 км, соответственно.
Полноприводный вариант получит два мотора общей мощностью 510 л.с. Он будет расходовать 6,27 л/100 км и будет доступен только с большей батареей, с которой сможет проехать 321 км в электрическом режиме. Максимальная скорость всех Volkswagen ID. Era 9X ограничена на 200 км/ч.
Кстати, недавно рассекретили и семейный электрокроссовер Volkswagen ID.UNYX 08 с запасом хода более 700 км.
Также Фокус рассказывал о первом кроссовере Sony.