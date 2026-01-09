Розсекречено найбільший кросовер Volkswagen із витратою 6 л на 100 км (фото)
Опубліковано перші фото Volkswagen ID. Era 9X. Великий сімейний кросовер отримає потужні та економічні плагін-гібридні установки.
Новий Volkswagen ID. Era 9X повинні презентувати у квітні на Пекінському автосалоні. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Кросовер Volkswagen ID. Era 9X — перша модель, розроблена спільно із концерном SAIC. Він мало змінився порівняно з торішнім концептом і вирізняється стриманим дизайном із високим капотом і тоненькою оптикою на всю ширину кузова. Це найбільший кросовер Volkswagen.
Розміри Volkswagen ID. Era 9X:
- довжина – 5207 мм;
- ширина – 1997 мм;
- висота – 1810 мм;
- колісна база – 3070 мм;
- маса – 2600-2700 кг.
Салон Volkswagen ID. Era 9X ще не показали, але повідомляється, що модель дебютує у шестимісному виконанні. Комплектація включатиме систему напівавтономного руху з лідаром.
Новий Volkswagen ID. Era 9X запропонують у плагін-гібридних версіях із 1,5-літровим бензиновим мотор-генератором на 141 к. с. Задньопривідна версія отримала 295-сильний електромотор і витрачає 5,95 л на 100 км. Їй будуть доступні батареї ємністю 51,1 і 65,2 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе 267 і 340 км, відповідно.
Повнопривідний варіант отримає два мотори загальною потужністю 510 к. с. Він витрачатиме 6,27 л/100 км і буде доступний лише з більшою батареєю, з якою зможе проїхати 321 км в електричному режимі. Максимальна швидкість усіх Volkswagen ID. Era 9X обмежена на 200 км/год.
До речі, нещодавно розсекретили і сімейний електрокросовер Volkswagen ID.UNYX 08 із запасом ходу понад 700 км.
