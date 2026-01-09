Розсекречено найбільший кросовер Volkswagen із витратою 6 л на 100 км (фото)

Опубліковано перші фото Volkswagen ID. Era 9X. Великий сімейний кросовер отримає потужні та економічні плагін-гібридні установки.

Новий Volkswagen ID. Era 9X повинні презентувати у квітні на Пекінському автосалоні. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер Volkswagen ID. Era 9X — перша модель, розроблена спільно із концерном SAIC. Він мало змінився порівняно з торішнім концептом і вирізняється стриманим дизайном із високим капотом і тоненькою оптикою на всю ширину кузова. Це найбільший кросовер Volkswagen.

Кросовер витрачає 6 л на 100 км Фото: CarNewsChina

Розміри Volkswagen ID. Era 9X:

довжина – 5207 мм;

ширина – 1997 мм;

висота – 1810 мм;

колісна база – 3070 мм;

маса – 2600-2700 кг.

Важливо

Тест-драйв нового кросовера Volkswagen Tayron: Tiguan на максималках

Салон Volkswagen ID. Era 9X ще не показали, але повідомляється, що модель дебютує у шестимісному виконанні. Комплектація включатиме систему напівавтономного руху з лідаром.

Відео дня

5,2-метровий Volkswagen ID. Era 9X стане найбільшим кросовером марки Фото: CarNewsChina

Новий Volkswagen ID. Era 9X запропонують у плагін-гібридних версіях із 1,5-літровим бензиновим мотор-генератором на 141 к. с. Задньопривідна версія отримала 295-сильний електромотор і витрачає 5,95 л на 100 км. Їй будуть доступні батареї ємністю 51,1 і 65,2 кВт∙год: запас ходу на електротязі складе 267 і 340 км, відповідно.

Повнопривідний варіант отримає два мотори загальною потужністю 510 к. с. Він витрачатиме 6,27 л/100 км і буде доступний лише з більшою батареєю, з якою зможе проїхати 321 км в електричному режимі. Максимальна швидкість усіх Volkswagen ID. Era 9X обмежена на 200 км/год.

До речі, нещодавно розсекретили і сімейний електрокросовер Volkswagen ID.UNYX 08 із запасом ходу понад 700 км.

Також Фокус розповідав про перший кросовер Sony.