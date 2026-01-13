Багате оснащення і 250 сил: дебютував флагманський кросовер Renault (фото)

Новий Renault Filante 2026 — найбільший кросовер марки. Велика сімейна модель багато укомплектована та отримала 250-сильну гібридну установку.

Кросовер Renault Filante презентували у Південній Кореї, адже саме там на колишньому підприємстві Samsung Motors із березня випускатимуть модель. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Renault.

Renault Filante оснастили 250-сильною гібридною установкою Фото: Renault

Новий Renault Filante не має нічого спільного з однойменним електрокаром. Кросовер розроблений спільно з Geely та збудований на доопрацьованій платформі CMA від Volvo XC40.

Renault Filante 2026 вирізняється елегантним дизайном із плавними формами кузова. В анфас він нагадує молодшого брата Renault Grand Koleos, адже також має безрамкову решітку радіатора та продовгуваті фари. Це найбільший кросовер Renault.

На передній панелі встановили три екрани Фото: Renault

Розміри Renault Filante 2026:

довжина — 4915 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1635 мм;

колісна база — 2820 мм.

Авто отримало спортивні передні крісла Фото: Renault

У салоні на передній панелі встановили три 12,3-дюймових дисплеї, також є проєкція на лобове скло. Авто отримало спортивні передні крісла. Кросовер просторий і має великий (633-2050 л) багажник.

Комплектація Renault Filante доволі багата. Для флагманської моделі доступні панорамний дах, система напівавтономного руху, цифрове дзеркало, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, акустика Bose з 10 динаміками.

Об'єм багажника складає 633-2050 л Фото: Renault

Новий кросовер Renault Filante оснащений повнопривідною гібридною установкою E-Tech на 250 сил із 1,5-літровим бензиновим двигуном та парою електромоторів.

