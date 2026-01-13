Багате оснащення і 250 сил: дебютував флагманський кросовер Renault (фото)
Новий Renault Filante 2026 — найбільший кросовер марки. Велика сімейна модель багато укомплектована та отримала 250-сильну гібридну установку.
Кросовер Renault Filante презентували у Південній Кореї, адже саме там на колишньому підприємстві Samsung Motors із березня випускатимуть модель. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Renault.
Новий Renault Filante не має нічого спільного з однойменним електрокаром. Кросовер розроблений спільно з Geely та збудований на доопрацьованій платформі CMA від Volvo XC40.
Renault Filante 2026 вирізняється елегантним дизайном із плавними формами кузова. В анфас він нагадує молодшого брата Renault Grand Koleos, адже також має безрамкову решітку радіатора та продовгуваті фари. Це найбільший кросовер Renault.
Розміри Renault Filante 2026:
- довжина — 4915 мм;
- ширина — 1890 мм;
- висота — 1635 мм;
- колісна база — 2820 мм.
У салоні на передній панелі встановили три 12,3-дюймових дисплеї, також є проєкція на лобове скло. Авто отримало спортивні передні крісла. Кросовер просторий і має великий (633-2050 л) багажник.Важливо
Комплектація Renault Filante доволі багата. Для флагманської моделі доступні панорамний дах, система напівавтономного руху, цифрове дзеркало, камери кругового огляду, паркувальний автопілот, акустика Bose з 10 динаміками.
Новий кросовер Renault Filante оснащений повнопривідною гібридною установкою E-Tech на 250 сил із 1,5-літровим бензиновим двигуном та парою електромоторів.
До речі, нещодавно розсекретили і найбільший кросовер Volkswagen із витратою 6 л на 100 км.
Також Фокус розповідав про нового конкурента Tesla Model Y від Mazda.