Презентовано дешевий молодіжний кросовер за $6200 із заводським ГБО (фото)

В Індії дебютувала нова Tata Punch 2026. Компактний молодіжний кросовер доступний у бензинових і газових версіях потужністю до 120 сил.

Оновлений кросовер Tata Punch презентували на батьківщині, в Індії, і там він уже надходить у продаж за ціною від 559 000 рупій ($6200). Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Кросовер доступний у бензинових версіях або із заводським ГБО Фото: Autocar

Нова Tata Punch стала виразнішою на вигляд. Бензиновий варіант 3,8-метрової моделі тепер схожий на електрокар Punch EV завдяки дворівневій передній оптиці, а його ліхтарі з'єднані діодною смугою.

У салоні Tata Punch 2026 встановили нове двоспицеве кермо та цифровий щиток приладів, а частина перемикачів тепер сенсорні. Об'єм багажника — 366 л.

Стандартними є 10,25-дюймовий тачскрін та кондиціонер, а топова версія отримала клімат-контроль, камеру та круїз-контроль. Серед опцій для бюджетної моделі з'явилися панорамний дах, камери кругового огляду та акустика з 8 динаміками.

У салоні замінили кермо та встановили цифровий щиток приладів Фото: Tata

Базовий кросовер Tata Punch, як і раніше, оснащений 1,2-літровим атмосферним мотором, який розвиває 88 к. с. на бензині та 73 к. с. — із заводським ГБО. Новинкою стала 120-сильна версія цього двигуна з турбонаддувом.

Можна обрати механічну або роботизовану КПП. Tata Punch 2026 залишається передньопривідною, а її кліренс становить 193 мм.

