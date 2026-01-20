Младший брат Kodiaq: дебютировал самый дешевый кроссовер Skoda за $13 500 (фото)

Презентован новый кроссовер Skoda Kushaq 2026. Компактная доступная модель очень богато оснащена и имеет большой багажник.

Новый Skoda Kushaq презентовали в Индии, ведь именно там выпускают компактный 4,2-метровый кроссовер. С марта он поступит в продажу по цене от 1,24 млн рупий ($13 500). Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Skoda.

Кроссовер стоит от $13 500 Фото: Skoda

Как изменился новый Skoda Kushaq

Дизайн Skoda Kushaq обновили в новом фирменном стиле Modern Solid. Широкая "пасть" радиаторной решетки с подсветкой, более агрессивный бампер и новые фары сделали кроссовер похожим на старшего брата Skoda Kodiaq. Фонари соединили диодной полосой. Появилась и версия Monte Karlo с особыми отделкой и колесными дисками.

Бюджетная модель имеет два экрана на передней панели Фото: Skoda

В салоне улучшили отделку и впервые установили цифровой щиток приборов, а мультимедийную систему дополнили большим 10,1-дюймовым тачскрином и даже искусственным интеллектом Gemini от Google.

Відео дня

Задние сиденья получили вентиляцию Фото: Skoda

Мало того, топовый кроссовер Skoda Kushaq получил панорамную крышу, электропривод передних и вентиляцию всех кресел, климат-контроль, круиз-контроль, камеру, парктроник, датчики дождя и света. К тому же, инженеры Skoda изменили компоновку багажника, что увеличило его объем до 491 л.

Важно

Skoda отмечает 130-летие: история старейшего автопроизводителя Восточной Европы (фото)

Кроссовер Skoda Kushaq, характеристики

Новый Skoda Kushaq 2026 предлагают с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (114 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). В первом случае предлагается 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая КПП, во втором — 7-ступенчатый робот DSG.

Кстати, недавно рассекретили флагманский электрокроссовер Skoda Peaq.

Также Фокус рассказывал о семейном кроссовере от General Motors за $8500.