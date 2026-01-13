Самый большой кроссовер Skoda впервые показали на фото и видео

Опубликованы первые тизеры Skoda Peaq 2026. Семейный электромобиль станет самым большим кроссовером марки.

Новый Skoda Peaq презентуют летом, а его продажи стартуют под конец 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте чешского автопроизводителя.

Электромобиль Skoda Peaq — серийная версия концепта Vision 7S 2022 года. Судя по тизерам, кроссовер сохранит отдельные черты прототипа, но видны и новые детали вроде широкой фальшрадиаторной решетки.

Отмечается, что новый Skoda Peaq будет семиместным. Электромобиль станет самым большим кроссовером чешской марки и бросит вызов Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9. Основную ставку сделают на комфорт и внутреннее пространство.

Электрокроссовер Skoda Peaq построят на платформе МЕВ, как и его младших братьев Enyaq и Elroq. Ожидается, что у них позаимствуют и силовые установки — 286-сильную заднеприводную и 340-сильную полноприводную.

Концепт Skoda Vision 7S имел батарею емкостью 89 кВтч, а его запас хода составил 600 км. Не исключено, что показатели серийной модели будут близкими.

