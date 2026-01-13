Найбільший кросовер Skoda вперше показали на фото та відео

Опубліковано перші тизери Skoda Peaq 2026. Сімейний електромобіль стане найбільшим кросовером марки.

Новий Skoda Peaq презентують улітку, а його продажі стартують під кінець 2026 року. Про це повідомляється на офіційному сайті чеського автовиробника.

Електромобіль Skoda Peaq — серійна версія концепту Vision 7S 2022 року. Судячи з тизерів, кросовер збереже окремі риси прототипа, але видно і нові деталі на кшталт широкої фальшрадіаторної решітки.

Зазначається, що новий Skoda Peaq буде семимісним. Електромобіль стане найбільшим кросовером чеської марки та кине виклик Kia EV9 і Hyundai Ioniq 9. Основну ставку зроблять на комфорт та внутрішній простір.

Електрокросовер Skoda Peaq збудують на платформі МЕВ, як і його молодших братів Enyaq і Elroq. Очікується, що в них запозичать і силові установки — 286-сильну задньопривідну та 340-сильну повнопривідну.

Концепт Skoda Vision 7S мав батарею ємністю 89 кВтгод, а його запас ходу склав 600 км. Не виключено, що показники серійної моделі будуть близькими.

