680 сил и запас хода 810 км: дебютировал новый электрокроссовер Volvo EX60 (фото, видео)

В Швеции презентован новый Volvo EX60. Кроссовер с запасом хода 810 км называют самым совершенным электрокаром марки.

Новый Volvo EX60 начнут производить весной и с лета электрокар будет продаваться в Украине. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте шведского автопроизводителя.

Цена Volvo EX60 в Европе стартует с 62 990 евро. Конкурентами модели станут Audi Q6 e-tron, BMW iX3, Mercedes GLC EV и Tesla Model Y.

Дизайн Volvo EX60 2026

Электрокроссовер сохраняет фирменный граненый дизайн бренда и внешне очень напоминает старшего брата Volvo EX90, но является более стремительным в профиль. У него высокий капот, тоненькие Т-образные фары (в Volvo их называют "молотами Тора") и фонари в задних стойках крыши. Также показали внедорожный вариант Volvo EX60 Cross Country с защитным пластиковым обвесом и более высоким клиренсом.

Volvo EX60 Cross Country Фото: Volvo

Однако с технической точки зрения электрокар отличается от Volvo EX90, ведь это первая модель марки на новейшей платформе SPA3. В ней использовали больше алюминиевых сплавов (авто собирают методом гигакастинга), а батарея стала частью силовой структуры кузова, что повысило жесткость конструкции и уменьшило массу.

Размеры Volvo EX60 2026:

длина — 4803 мм;

ширина — 1899 мм;

высота — 1635 мм;

колесная база — 2970 мм;

масса — 2115 кг.

Салон и технологии Volvo EX60 2026

Во внутренней отделке использовали дерево и материалы, полученные путем вторичной переработки. Панорамная крыша может менять тонировку. Электрокроссовер Volvo имеет два багажника: задний объемом 523-1647 л и 85-литровый передний.

Цифровой щиток приборов расположен высоко Фото: Volvo

Компоновка салона — нетипичная для Volvo. Новый Volvo EX60 получил двухспицевый руль, расположенный высоко узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Мультимедийная система создана на базе Google и дополнена искусственным интеллектом Gemini.

Кроме того, авто получило новейшее программное обеспечение и систему полуавтономного движения, которые создали создана совместно с Nvidia. А еще кроссовер Volvo EX60 оснащен адаптивными ремнями безопасности, которые способны подстраиваться под людей разного роста и комплекции.

Объем багажника Volvo EX60 составляет 523-1647 л Фото: Volvo Спереди имеется 85-литровый отсек Фото: Volvo

Электромобиль Volvo EX60, характеристики

Новый Volvo EX60 2026 со старта предложат в трех модификациях:

P6 — один мотор, задний привод, 374 л.с. и 480 Н∙м, 5,9 с до 100 км/ч, батарея на 83 кВт∙ч, запас хода 620 км;

P10 — два мотора, полный привод, 510 л.с. и 710 Н∙м, 4,6 с до 100 км/ч, батарея на 95 кВт∙ч, запас хода 660 км;

P12 — два мотора, полный привод, 680 л. с. и 790 Н∙м, 3,9 с до 100 км/ч, батарея на 117 кВт∙ч, запас хода 810 км.

Максимальная скорость всех Volvo EX60 ограничена на 180 км/ч. Для кроссовера доступны адаптивные амортизаторы, пневмоподвеска с изменяемым клиренсом и система активного подавления шумов.

Запас хода Volvo EX60 достигает 810 км Фото: Volvo

800-вольтовое электрооборудование поддерживает быструю зарядку мощностью 400 кВт: в таком режиме добавить 340 км запаса хода можно всего за 10 минут. Также есть функция повербанка — можно питать от авто электрооборудование.

