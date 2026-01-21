680 сил и запас хода 810 км: дебютировал новый электрокроссовер Volvo EX60 (фото, видео)
В Швеции презентован новый Volvo EX60. Кроссовер с запасом хода 810 км называют самым совершенным электрокаром марки.
Новый Volvo EX60 начнут производить весной и с лета электрокар будет продаваться в Украине. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте шведского автопроизводителя.
Цена Volvo EX60 в Европе стартует с 62 990 евро. Конкурентами модели станут Audi Q6 e-tron, BMW iX3, Mercedes GLC EV и Tesla Model Y.
Дизайн Volvo EX60 2026
Электрокроссовер сохраняет фирменный граненый дизайн бренда и внешне очень напоминает старшего брата Volvo EX90, но является более стремительным в профиль. У него высокий капот, тоненькие Т-образные фары (в Volvo их называют "молотами Тора") и фонари в задних стойках крыши. Также показали внедорожный вариант Volvo EX60 Cross Country с защитным пластиковым обвесом и более высоким клиренсом.
Однако с технической точки зрения электрокар отличается от Volvo EX90, ведь это первая модель марки на новейшей платформе SPA3. В ней использовали больше алюминиевых сплавов (авто собирают методом гигакастинга), а батарея стала частью силовой структуры кузова, что повысило жесткость конструкции и уменьшило массу.
Размеры Volvo EX60 2026:
- длина — 4803 мм;
- ширина — 1899 мм;
- высота — 1635 мм;
- колесная база — 2970 мм;
- масса — 2115 кг.
Салон и технологии Volvo EX60 2026
Во внутренней отделке использовали дерево и материалы, полученные путем вторичной переработки. Панорамная крыша может менять тонировку. Электрокроссовер Volvo имеет два багажника: задний объемом 523-1647 л и 85-литровый передний.
Компоновка салона — нетипичная для Volvo. Новый Volvo EX60 получил двухспицевый руль, расположенный высоко узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Мультимедийная система создана на базе Google и дополнена искусственным интеллектом Gemini.
Кроме того, авто получило новейшее программное обеспечение и систему полуавтономного движения, которые создали создана совместно с Nvidia. А еще кроссовер Volvo EX60 оснащен адаптивными ремнями безопасности, которые способны подстраиваться под людей разного роста и комплекции.
Электромобиль Volvo EX60, характеристики
Новый Volvo EX60 2026 со старта предложат в трех модификациях:
- P6 — один мотор, задний привод, 374 л.с. и 480 Н∙м, 5,9 с до 100 км/ч, батарея на 83 кВт∙ч, запас хода 620 км;
- P10 — два мотора, полный привод, 510 л.с. и 710 Н∙м, 4,6 с до 100 км/ч, батарея на 95 кВт∙ч, запас хода 660 км;
- P12 — два мотора, полный привод, 680 л. с. и 790 Н∙м, 3,9 с до 100 км/ч, батарея на 117 кВт∙ч, запас хода 810 км.
Максимальная скорость всех Volvo EX60 ограничена на 180 км/ч. Для кроссовера доступны адаптивные амортизаторы, пневмоподвеска с изменяемым клиренсом и система активного подавления шумов.
800-вольтовое электрооборудование поддерживает быструю зарядку мощностью 400 кВт: в таком режиме добавить 340 км запаса хода можно всего за 10 минут. Также есть функция повербанка — можно питать от авто электрооборудование.
