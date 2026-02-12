Зарядка електромобіля в умовах блекаутів — як не залишитися з батареєю "на нулі"

Зарядка електромобіля в Україні стала справжнім випробуванням у 2026 році. Фокус дізнавався, яким чином власники електрокарів можуть полегшити собі життя.

Зараз в Україні — не найкращий час для власників електрокарів. Тривалі відключення світла внаслідок російських обстрілів енергетики ускладнюють зарядку. В умовах морозів та пришвидшеної розрядки батареї це перетворюється на справжній челендж. Фокус з’ясовував, як зарядити електромобіль в Україні у 2026 році.

Удома — найкраще

Звісно, оптимальний варіант — зарядка електромобіля в домашніх умовах. Утім, вона не швидка і якщо електроенергію дають на кілька годин, то цього недостатньо, аби зарядити електрокар вдома.

Можна залишати авто у гаражі, підключеним до розетки і він автоматично почне заряджатися, коли світло ввімкнуть. Одначе варто пам’ятати, що зарядка навіть потужністю 5 кВт у нинішніх умовах – це вже ризик перевантажити мережу, особливо одразу після включення електроенергії.

Вдома заряджатися найдешевше, але потрібен тривалий час Фото: Motor Trend

Непоганим варіантом для мешканців приватних будинків є сонячні панелі на дах, проте разом із акумулятором та інвертором вони коштуватимуть майже як половина вживаного електромобіля. Та й узимку їх ефективність різко падає. Утім, це варіант, який можна розглядати, адже відключення світла у найближчі роки нікуди не дінуться.

У мережі можна зустріти лайфхаки — наприклад, зарядки електромобіля від звичайного побутового генератора. Так, дійсно, це можливо, хоча деякі моделі все ж блокують подібну зарядку, оскільки це доволі небезпечно. Та й швидкою та дешевою подібна зарядка теж не буде, тобто генератор можна розглядати хіба як крайній захід, коли інші варіанти недоступні, а їхати потрібно.

Зарядні станції — дорого, але стабільніше

У таких умовах чимало власників електрокарів змушені користуватися станціями швидкої зарядки. Тарифи на них і раніше були доволі високими, а останнім часом різко злетіли.

Так, подекуди зарядка електромобілів уже зрівнялася за вартістю із заправкою бензинових авто, а частина станцій не працюють через ті ж відключення електроенергії.

Зарядні станції в Україні почали оснащувати альтернативними джерелами енергії Фото: autoua.net

"Ми бачимо, що ринок зарядної інфраструктури зараз працює в умовах підвищених ризиків для операторів. Основні драйвери зростання тарифів — це подорожчання електроенергії для бізнесу на тлі дефіциту енергоресурсів та додаткові витрати на забезпечення резервного живлення", — пояснює Фокусу автоексперт Віталій Сазонов.

Утім, зарядні станції потужніші та швидші, тому є шанс встигнути зарядитися, поки світло не відімкнули. До того ж, частину з них поступово обладнують резервним живленням — потужними генераторами, сонячними панелями чи навіть невеликими газопоршневими установками.

"Багато власників зарядних локацій підключають генератори, акумуляторні системи або альтернативні джерела, щоб підтримувати роботу під час відключень. Це значно підвищує капітальні та операційні витрати, що неминуче впливає на кінцевий тариф", — зазначає Віталій Сазонов.

А ще мобільні застосунки мереж зарядних станцій дозволяють зарезервувати місце заздалегідь, що дає змогу не стояти в черзі, а також не потрапити на відключення електроенергії.

"Користувачі застосунків можуть бачити статус станцій, графіки планових відключень на локаціях, а також резервувати сесії, фіксуючи тариф на момент бронювання. Зростання попиту на заряджання також впливає на ринок: коли навантаження на інфраструктуру збільшується, а енергосистема працює в напруженому режимі, ринкові механізми реагують швидко", — додає Віталій Сазонов.

Для власників електрокарів зараз найскладніший період, проте весна вже близько і з настанням тепла варто очікувати покращення ситуації. Тоді і навантаження на енергосистему буде меншим, і реальний запас ходу електрокарів зросте.

