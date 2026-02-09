Продажі електрокарів в Україні обвалилися в 11 разів: які моделі досі купують (фото)
Ринок електромобілів в Україні очікувано почав 2026 рік зі стрімкого падіння. Попитом все ще користуються китайські моделі, а також вживані Tesla і Nissan.
У січні 2026 року українці придбали лише 2873 електромобілі. Порівняно з груднем попит упав одразу в 11,5 рази, а порівняно з січнем 2025 року — на 21%. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".
Причини обвалу зрозумілі. По-перше, із 1 січня скасували пільги при розмитненні електрокарів, а,по-друге, свою роль зіграли перебої з електропостачанням.
Легкових електрокарів зареєстрували 2740 — 952 нових та 1788 вживаних. Комерційних авто поставили на облік лише 133, із них 37 — нові.Важливо
У сегменті нових електромобілів, як і раніше, переважають моделі китайського виробництва, а лідирують електрокари BYD.
Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за січень 2026 року:
- BYD Leopard 3 — 169 од.
- BYD Sea Lion 06 — 97 од.
- Volkswagen ID.UNYX — 96 од.
- Zeekr 001 — 77 од.
- BYD Song Plus — 68 од.
Серед уживаних моделей лідерами залишаються Tesla та Nissan Leaf.
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні у 2026 році:
- Tesla Model 3 — 219 од.
- Nissan Leaf — 213 од.
- Tesla Model Y — 169 од.
- Renault Zoe — 79 од.
- Kia Niro — 79 од.
Примітно, що продажі вживаних авто в Україні зросли за січень, хоча частка електрокарів серед них різко знизилася.
Також Фокус розповідав про новий електромобіль Chery QQ за $10 000.