Продажі електрокарів в Україні обвалилися в 11 разів: які моделі досі купують (фото)

Ринок електромобілів в Україні очікувано почав 2026 рік зі стрімкого падіння. Попитом все ще користуються китайські моделі, а також вживані Tesla і Nissan.

У січні 2026 року українці придбали лише 2873 електромобілі. Порівняно з груднем попит упав одразу в 11,5 рази, а порівняно з січнем 2025 року — на 21%. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Причини обвалу зрозумілі. По-перше, із 1 січня скасували пільги при розмитненні електрокарів, а,по-друге, свою роль зіграли перебої з електропостачанням.

BYD Leopard 3 — найпопулярніший новий електромобіль в Україні Фото: autohome.com.cn

Легкових електрокарів зареєстрували 2740 — 952 нових та 1788 вживаних. Комерційних авто поставили на облік лише 133, із них 37 — нові.

У сегменті нових електромобілів, як і раніше, переважають моделі китайського виробництва, а лідирують електрокари BYD.

Топ 5 популярних нових електрокарів в Україні за січень 2026 року:

BYD Leopard 3 — 169 од. BYD Sea Lion 06 — 97 од. Volkswagen ID.UNYX — 96 од. Zeekr 001 — 77 од. BYD Song Plus — 68 од.

Серед уживаних моделей лідерами залишаються Tesla та Nissan Leaf.

Tesla Model 3 лідирує у вживаному сегменті Фото: Tesla

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні у 2026 році:

Tesla Model 3 — 219 од. Nissan Leaf — 213 од. Tesla Model Y — 169 од. Renault Zoe — 79 од. Kia Niro — 79 од.

Примітно, що продажі вживаних авто в Україні зросли за січень, хоча частка електрокарів серед них різко знизилася.

