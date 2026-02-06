В Україні у 2026 році стрімко зріс попит на вживані авто: найпопулярніші моделі (фото)
Українці у 2025 році стали активніше привозити авто з пробігом із-за кордону, проте електромобілів серед них уже майже немає.
За січень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 17 тис. авто з пробігом, що на 22% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Середній вік пригнаних авто з пробігом — 10 років. Структура ринку змінилася — попит на вживані електромобілі різко впав через скасування пільгового розмитнення. Їх частка на ринку знизилася фактично удвічі — з 20,5% до 11%.
Натомість бензинові авто з пробігом тепер займають 57% ринку (торік — 46,6%). Частка дизельних авто становить 22%, гібридів — 7%, а авто з ГБО — 3%.
Найпопулярніші вживані авто в Україні — Volkswagen. Моделлю-лідером залишається Volkswagen Golf.
Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за січень 2026 року:
- Volkswagen Golf — 899 од.
- Volkswagen Tiguan — 633 од.
- Audi Q5 — 617 од.
- Skoda Octavia — 613 од.
- Nissan Rogue — 584 од.
- Renault Megane — 548 од.
- Volkswagen Passat — 434 од.
- Nissan Qashqai — 374 од.
- Ford Escape — 349 од.
- Audi A4 — 316 од.
Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen зніме з виробництва сімейну модель на базі Golf.
Також ми розповідали про найпопулярніші авто у світі за 2025 рік.