В Україні у 2026 році стрімко зріс попит на вживані авто: найпопулярніші моделі (фото)

Українці у 2025 році стали активніше привозити авто з пробігом із-за кордону, проте електромобілів серед них уже майже немає.

За січень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 17 тис. авто з пробігом, що на 22% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Середній вік пригнаних авто з пробігом — 10 років. Структура ринку змінилася — попит на вживані електромобілі різко впав через скасування пільгового розмитнення. Їх частка на ринку знизилася фактично удвічі — з 20,5% до 11%.

Volkswagen Golf залишається лідером у сегменті Фото: Volkswagen

Натомість бензинові авто з пробігом тепер займають 57% ринку (торік — 46,6%). Частка дизельних авто становить 22%, гібридів — 7%, а авто з ГБО — 3%.

Найпопулярніші вживані авто в Україні — Volkswagen. Моделлю-лідером залишається Volkswagen Golf.

Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за січень 2026 року:

Volkswagen Golf — 899 од. Volkswagen Tiguan — 633 од. Audi Q5 — 617 од. Skoda Octavia — 613 од. Nissan Rogue — 584 од. Renault Megane — 548 од. Volkswagen Passat — 434 од. Nissan Qashqai — 374 од. Ford Escape — 349 од. Audi A4 — 316 од.

