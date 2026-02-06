Поддержите нас UA
В Украине в 2026 году стремительно вырос спрос на подержанные авто: самые популярные модели (фото)

В Украину завозят больше авто с пробегом | Фото: autocentre.ua

Украинцы в 2025 году стали активнее привозить авто с пробегом из-за рубежа, однако электромобилей среди них уже почти нет.

За январь 2026 года первую регистрацию в Украине прошли 17 тыс. авто с пробегом, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Средний возраст пригнанных авто с пробегом — 10 лет. Структура рынка изменилась — спрос на подержанные электромобили резко упал из-за отмены льготной растаможки. Их доля на рынке снизилась фактически вдвое — с 20,5% до 11%.

Volkswagen Golf остается лидером в сегменте
Фото: Volkswagen

Зато бензиновые авто с пробегом теперь занимают 57% рынка (в прошлом году — 46,6%). Доля дизельных авто составляет 22%, гибридов — 7%, а авто с ГБО — 3%.

Самые популярные подержанные авто в Украине — Volkswagen. Моделью-лидером остается Volkswagen Golf.

Самые популярные авто с пробегом в Украине за январь 2026 года:

  1. Volkswagen Golf — 899 ед.
  2. Volkswagen Tiguan — 633 ед.
  3. Audi Q5 — 617 ед.
  4. Skoda Octavia — 613 ед.
  5. Nissan Rogue — 584 ед.
  6. Renault Megane — 548 ед.
  7. Volkswagen Passat — 434 ед.
  8. Nissan Qashqai — 374 ед.
  9. Ford Escape — 349 ед.
  10. Audi A4 — 316 ед.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen снимет с производства семейную модель на базе Golf.

Также мы рассказывали о самых популярных авто в мире за 2025 год.