В Украине в 2026 году стремительно вырос спрос на подержанные авто: самые популярные модели (фото)
Украинцы в 2025 году стали активнее привозить авто с пробегом из-за рубежа, однако электромобилей среди них уже почти нет.
За январь 2026 года первую регистрацию в Украине прошли 17 тыс. авто с пробегом, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Средний возраст пригнанных авто с пробегом — 10 лет. Структура рынка изменилась — спрос на подержанные электромобили резко упал из-за отмены льготной растаможки. Их доля на рынке снизилась фактически вдвое — с 20,5% до 11%.
Зато бензиновые авто с пробегом теперь занимают 57% рынка (в прошлом году — 46,6%). Доля дизельных авто составляет 22%, гибридов — 7%, а авто с ГБО — 3%.
Самые популярные подержанные авто в Украине — Volkswagen. Моделью-лидером остается Volkswagen Golf.
Самые популярные авто с пробегом в Украине за январь 2026 года:
- Volkswagen Golf — 899 ед.
- Volkswagen Tiguan — 633 ед.
- Audi Q5 — 617 ед.
- Skoda Octavia — 613 ед.
- Nissan Rogue — 584 ед.
- Renault Megane — 548 ед.
- Volkswagen Passat — 434 ед.
- Nissan Qashqai — 374 ед.
- Ford Escape — 349 ед.
- Audi A4 — 316 ед.
