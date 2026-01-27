На рынке — новый лидер: названы самые популярные авто в мире за 2025 год (фото)
В 2025 году мировой автопром продемонстрировал рост. На глобальном рынке сменился лидер — Tesla Model Y уже не является самой популярной моделью.
За 2025 год в мире продали 91 935 010 новых автомобилей, что на 3,6% превышает показатель прошлого года. Статистику опубликовал сайт focus2move.
Крупнейшим рынком в мире остается Китай, где в прошлом году продали 26 887 094 новых автомобиля — на 5,6% больше, чем годом ранее.
Топ 6 крупнейших авторынков мира в 2025 году:
- Китай — 26 887 094 проданных авто (+5,6%).
- США — 16 325 284 ед. (+2,5%).
- Европейский союз — 13 416 422 ед. (+0,3%).
- Восточная Европа — 4 691 409 ед. (+0,4%).
- Япония — 4 528 323 ед. (+3,3%).
- Южная Америка — 3 124 215 ед. (+8,8%).
В 2025 году на глобальном авторынке сменился лидер. Самое популярное авто в мире — кроссовер Toyota RAV4. Японская модель опередила электромобиль Tesla Model Y, который лидировал в 2023-2024 годах, но существенно потерял в популярности в последнее время. Третьей стала Toyota Corolla.
Самые популярные авто в мире за 2025 год:
- Toyota RAV4.
- Tesla Model Y.
- Toyota Corolla.
- Ford F-Series.
- Honda CR-V.
- Chevrolet Silverado.
- Hyundai Tucson.
- Toyota Camry.
- Toyota Hilux.
- Volkswagen Tiguan.
