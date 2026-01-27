Поддержите нас UA
На рынке — новый лидер: названы самые популярные авто в мире за 2025 год (фото)

продажи новых авто
Мировой авторынок в 2025 году вырос на 3,6% | Фото: REUTERS

В 2025 году мировой автопром продемонстрировал рост. На глобальном рынке сменился лидер — Tesla Model Y уже не является самой популярной моделью.

За 2025 год в мире продали 91 935 010 новых автомобилей, что на 3,6% превышает показатель прошлого года. Статистику опубликовал сайт focus2move.

Крупнейшим рынком в мире остается Китай, где в прошлом году продали 26 887 094 новых автомобиля — на 5,6% больше, чем годом ранее.

Toyota RAV4
Toyota RAV4 — самое популярное авто 2025 года
Фото: Toyota

Топ 6 крупнейших авторынков мира в 2025 году:

  1. Китай — 26 887 094 проданных авто (+5,6%).
  2. США — 16 325 284 ед. (+2,5%).
  3. Европейский союз — 13 416 422 ед. (+0,3%).
  4. Восточная Европа — 4 691 409 ед. (+0,4%).
  5. Япония — 4 528 323 ед. (+3,3%).
  6. Южная Америка — 3 124 215 ед. (+8,8%).
В 2025 году на глобальном авторынке сменился лидер. Самое популярное авто в мире — кроссовер Toyota RAV4. Японская модель опередила электромобиль Tesla Model Y, который лидировал в 2023-2024 годах, но существенно потерял в популярности в последнее время. Третьей стала Toyota Corolla.

Tesla Model Y
Tesla Model Y теряет позиции
Фото: Tesla

Самые популярные авто в мире за 2025 год:

  1. Toyota RAV4.
  2. Tesla Model Y.
  3. Toyota Corolla.
  4. Ford F-Series.
  5. Honda CR-V.
  6. Chevrolet Silverado.
  7. Hyundai Tucson.
  8. Toyota Camry.
  9. Toyota Hilux.
  10. Volkswagen Tiguan.

Ранее Фокус рассказывал о самых популярных авто в США за 2025 год. Лидер рынка там неизменен уже 44 года.

Также мы писали, что на европейский рынок вышла самая мощная Toyota RAV4 2026.