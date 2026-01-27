На рынке — новый лидер: названы самые популярные авто в мире за 2025 год (фото)

В 2025 году мировой автопром продемонстрировал рост. На глобальном рынке сменился лидер — Tesla Model Y уже не является самой популярной моделью.

За 2025 год в мире продали 91 935 010 новых автомобилей, что на 3,6% превышает показатель прошлого года. Статистику опубликовал сайт focus2move.

Крупнейшим рынком в мире остается Китай, где в прошлом году продали 26 887 094 новых автомобиля — на 5,6% больше, чем годом ранее.

Toyota RAV4 — самое популярное авто 2025 года Фото: Toyota

Топ 6 крупнейших авторынков мира в 2025 году:

Китай — 26 887 094 проданных авто (+5,6%). США — 16 325 284 ед. (+2,5%). Европейский союз — 13 416 422 ед. (+0,3%). Восточная Европа — 4 691 409 ед. (+0,4%). Япония — 4 528 323 ед. (+3,3%). Южная Америка — 3 124 215 ед. (+8,8%).

В 2025 году на глобальном авторынке сменился лидер. Самое популярное авто в мире — кроссовер Toyota RAV4. Японская модель опередила электромобиль Tesla Model Y, который лидировал в 2023-2024 годах, но существенно потерял в популярности в последнее время. Третьей стала Toyota Corolla.

Tesla Model Y теряет позиции Фото: Tesla

Самые популярные авто в мире за 2025 год:

Toyota RAV4. Tesla Model Y. Toyota Corolla. Ford F-Series. Honda CR-V. Chevrolet Silverado. Hyundai Tucson. Toyota Camry. Toyota Hilux. Volkswagen Tiguan.

