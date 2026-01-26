Бум на электрокары и возвращение на довоенный уровень: каким был авторынок Украины в 2025 году

2025 год оказался довольно успешным для украинского авторынка. Существенный рост отмечен во всех основных сегментах, а иногда он был даже рекордным.

В полномасштабную войну авторынок продолжает восстанавливать утраченные позиции. Продажи новых и подержанных автомобилей в 2025 росли, а электрокары били рекорд за рекордом. Фокус расскажет об основных достижениях и трендах отрасли.

Продажи новых авто вернулись в 2018 год

По данным ассоциации "Укравтопром", в прошлом году украинцы приобрели 81,3 тыс. новых легковых авто, что на 17% превышает результат 2024 года. По сути, это показатель уровня 2017-2018 годов, то есть до полномасштабного вторжения. А в декабре рынок вообще продемонстрировал лучший месячный показатель с 2014 года — 12,4 тыс. проданных авто.

BYD Auto стал лидером украинского авторынка в 2025 году Фото: BYD Auto

2025 год отметился не только ростом рынка, но и изменением предпочтений украинских автомобилистов. Впервые в лидеры вырвался производитель электромобилей BYD, который еще и официально не представлен в Украине. Он смог опередить Toyota и продемонстрировал рост продаж в 5 раз.

Топ 10 самых популярных брендов на украинском авторынке в 2025 году:

BYD — 10 352 ед. (+401%). Toyota — 10 181 ед. (-5%). Volkswagen — 7380 ед. (+51%). Renault — 6281 ед. (-14%). Skoda — 6153 ед. (+22%). BMW — 3757 ед. (-22%). Hyundai — 3633 ед. (+39%). Zeekr — 2984 ед. (+264%). Audi — 2864 ед. (+42%). Honda — 2655 ед. (+31%).

Renault Duster остался самым популярным авто в Украине Фото: Renault

Электромобили оказались и среди самых популярных моделей года, однако все же потеснить многолетних лидеров Renault Duster и Toyota RAV4 они не смогли. Традиционно в топ 10 преобладают кроссоверы.

Самые популярные новые авто в Украине за 2025 год:

Renault Duster — 5371 проданное авто Toyota RAV-4 — 3614 ед. Volkswagen ID.UNYX — 3162 ед. BYD Song Plus — 2995 ед. Hyundai Tucson — 2427 ед. Toyota Land Cruiser Prado — 2174 ед. Skoda Kodiaq — 1994 ед. Skoda Octavia — 1661 ед. Mazda CX5 — 1653 ед. BYD Leopard 3 — 1623 ед.

Рост продаж отмечен и в сегменте автобусов — их приобрели 2707 (+21%). А вот коммерческих автомобилей приобрели на 5% меньше, чем в 2024 году — 12,3 тыс.

Авто с пробегом продолжают доминировать

Спрос на подержанные авто продемонстрировал еще больший рост — на 24%. Их импортировали втрое больше, чем новых машин — 274,3 тыс.

Volkswagen Golf сохранил лидерство в подержанном сегменте Фото: Volkswagen

Средний возраст импортированных авто с пробегом в Украине составил 8,4 года и почти треть из них стали электрокарами. Впрочем, лидер неизменен и в этом сегменте — Volkswagen Golf.

Самые популярные подержанные авто в Украине за 2025 год:

Volkswagen Golf — 12 812 зарегистрированных авто. Tesla Model Y — 10 683 ед. Tesla Model 3 — 9348 ед. Renault Megane — 8379 ед. Skoda Octavia — 7754 ед. Nissan Leaf — 7559 ед. Volkswagen Tiguan — 7439 ед. Audi Q5 — 6933 ед. Nissan Rogue — 6310 ед. Kia Niro — 5799 ед.

Примечательно, что 22% всех авто с пробегом завезли из США, то есть преимущественно это так называемые "битки" (машины после ДТП). Среди них преобладают электрокары Tesla.

Электромобили — главный тренд года

2025 год прошел под знаком электрокаров. Их продажи, которые и в прошлые годы били рекорды, достигли новых высот. Особенно стремительным рост стал во второй половине года, когда стало понятно, что правительство не будет продлевать льготную растаможку электромобилей.

Собственно, стремление купить электрокары, пока они не подорожали, и привело к ажиотажу на авторынке. В частности, по данным "Укравтопрома", за один лишь декабрь на учет поставили 32,8 тыс. электромобилей, что в 8,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Всего же за 2025 год первую регистрацию в Украине прошли 110,2 тыс. новых и подержанных электрокаров — вдвое больше, чем годом ранее. Значительную их часть составили недорогие модели из Китая.

Топ 5 самых популярных новых электрокаров в Украине за 2025 год:

Volkswagen ID.Unyx — 3162 проданных авто. BYD Song Plus EV — 2948 ед. BYD Leopard 3 — 1623 ед. Zeekr 7X — 1558 ед. BYD Sea Lion 07 — 1337 ед.

Tesla Model Y — самый популярный электромобиль в Украине за 2025 год Фото: Tesla Motors

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине за 2025 год:

Tesla Model Y — 10 683 зарегистрированных авто. Tesla Model 3 — 9348 ед. Nissan Leaf — 7559 ед. Kia Niro — 5154 ед. Hyundai Kona Electric — 4145 ед.

Стоит отметить, что рекорд продаж установили и гибриды — их за 2025 год приобрели 31,2 тыс. (+31%). А вот на дизельные авто спрос снизился на 12% — до 64,5 тыс. единиц.

Несмотря на войну, блэкауты и проблемы 2025 год стал удивительно удачным для авторынка Украины и очень нетипичным. Конечно, делать какие-либо прогнозы на новый год трудно и пока рано, но уже точно понятно, что в 2026-м рынок ждут серьезные изменения, поскольку он будет существовать в новых условиях.

