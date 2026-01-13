Новая Toyota Corolla и электрокар Ferrari: главные автомобильные премьеры 2026 года (фото)

В 2026 году презентуют немало интересных моделей авто. Ожидаются новые Audi Q7 и Mitsubishi Pajero, первые электромобили Bentley и Ferrari. Фокус в своем материале более подробно рассказывает о ключевых автомобильных новинках 2026 года.

Каждый год в мире дебютируют десятки новых моделей автомобилей. Обычно их стараются держать в секрете, однако определенная информация от производителей все же публикуется, да и шпионские фото дают возможность узнать подробности новинок. Фокус выбрал самые важные новые модели 2026 года.

Audi

Audi Q7 Фото: carscoops.com

Audi готовит долгожданный кроссовер Q7 третьего поколения и его старшего брата Q9. Две модели будут похожими внешне и будут делить платформу. Они получат бензиновые турбомоторы объемом 3,0 и 4,0 л, трехлитровый турбодизель и плагин-гибридную установку.

Bentley

Электромобиль Bentley Фото: Autocar

В 2026 году дебютирует первый электромобиль Bentley. Известно, что это будет кроссовер, причем несколько компактнее, чем Bentley Bentayga. Его построят на платформе электрического Porsche Cayenne, то есть он может иметь более 1000 сил, а его запас хода превысит 600 км.

BMW

BMW i3 Фото: Autocar

Электромобиль BMW i3 — второй (после кроссовера iX3) представитель нового электрического семейства Neue Klasse и аналог 3 Series. У собрата он позаимствует платформу, детали дизайна и компоновку салона с тонким дисплеем во всю ширину передней панели. В линейке будет и заряженная М-версия мощностью более 700 сил.

CUPRA

CUPRA Raval Фото: autoevolution.com

Новый CUPRA Raval — компактный электрический хэтчбек стоимостью примерно от 27 000 евро. Авто с выразительным дизайном построят на платформе MEB+ и оснастят 223-сильным мотором, а его запас хода достигнет 450 км.

Ferrari

Ferrari Elettrica

Весной 2026 года дебютирует первый электромобиль Ferrari. Пятиметровый четырехдверный Elettrica будет иметь 1000-сильную установку и будет стартовать до сотни за 2,5 с и развивать 310 км/ч. С батареей на 122 кВт∙ч запас хода превысит 530 км.

Hyundai

Hyundai Tucson Фото: Auto Express

В середине 2026 года представят новый Hyundai Tucson. Кроссовер кардинально изменится внешне, а палитру его версий расширят. В частности, ожидается заряженный Hyundai Tucson N. Плагин-гибриду увеличат запас хода на электротяге до примерно 100 км.

Kia

Kia EV2 Фото: Kia

Новый Kia EV2 уже презентовали в начале января. Самый дешевый электрокроссовер марки будет стоить примерно 30 000 евро. Авто сохранит рубленый стиль предсейрийного концепта и внешне и внутри будет напоминать старших Kia EV3 и EV4. В салоне на передней панели установили сразу три экрана, а задние сиденья получили регулировку. На выбор предложат версии на 134 и 145 л. с. с запасом хода до 448 км.

Mercedes-Benz

Mercedes VLE Фото: Mercedes-Benz

В марте представят новый Mercedes VLE — преемника V-Class. Дизайн минивэна станет более выразительным и обтекаемым. Анонсированы роскошные версии VLS и электрические варианты с запасом хода 500 км.

Mercedes-AMG GT XX Фото: Mercedes-Benz

Также ожидается скоростной электромобиль Mercedes-AMG GT XX мощностью 1 Мегаватт (1360 л. с.). Обтекаемый конкурент Porsche Taycan будет развивать более 300 км/ч, иметь немалый запас хода и быстро заряжаться.

Mercedes S-Class Фото: autoevolution.com

Кроме того, модернизацию пройдет флагманский седан Mercedes S-Class. Он получит широкую решетку радиатора в духе электрокроссовера Mercedes GLC и огромный экран в салоне.

Mitsubishi

Mitsubishi Pajero Фото: youtube.com/theottle

В 2026 году представят долгожданный Mitsubishi Pajero. Рамный внедорожник станет крупнее и брутальнее на вид и внешне будет напоминать пикап Mitsubishi L200, с которым делит платформу. Побратим, скорее всего, поделится и 2,4-литровым 204-сильным турбодизелем.

Nissan

Nissan Juke Фото: Nissan

Новый Nissan Juke кардинально изменится и превратится в электрокроссовер. Платформу для него позаимствуют у нового Nissan Leaf. Тизеры дают понять, что дизайн Nissan Juke 2026 станет более стремительным, а вот габариты не должны существенно измениться.

Porsche

Porsche Boxster Фото: Motor1.com

Новые Porsche Boxster и Cayman дебютируют в электрическом исполнении и станут значительно мощнее (до 600 сил). Впрочем, не исключено и появление версий с бензиновым двигателем. Купе и родстер сохранят знакомый дизайн, однако будут построены на новой платформе.

Skoda

Skoda Epiq Фото: Skoda

Доступный электрокроссовер Skoda Epiq выйдет на рынок в 2026 году и будет стоить примерно 25 000 евро. Он мало изменится внешне и внутри по сравнению с предсерийным концептом. Известно, что компактное авто будет иметь большой 490-литровый багажник, а его запас хода превысит 400 км.

Toyota

Toyota Corolla Фото: Toyota

В конце 2026 года дебютирует новая Toyota Corolla. Самое массовое авто в мире кардинально изменится — его дизайн станет рубленым. Известно, что Toyota Corolla получит 1,5-литровые бензиновые двигатели на 128 и 177 л. с. с увеличенным КПД. Также в линейке впервые появится плагин-гибрид.

Volkswagen

Volkswagen ID.Polo Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Polo станет электромобилем за 25 000 евро. Его размеры не сильно изменятся, но хэтчбек станет просторнее внутри и получит 435-литровый багажник. На выбор предложат версии мощностью от 116 до 223 л. с. с батареями на 37 и 52 кВт∙ч, а запас хода достигнет 450 км.

Volvo

Volvo EX60 Фото: Volvo

Кроссовер Volvo EX60 — электрическая альтернатива XC60. Он станет первой моделью марки на новой платформе SPA3 и получит набор новых технологий, среди которых — автопилот от Nvidia. Новый Volvo EX60 будет самым "дальнобойным" электрокаром марки — его запас хода достигнет 810 км.

