Запас хода — 810 км: раскрыты новые подробности самого совершенного электрокара Volvo (фото)

Электрокроссовер Volvo EX60 будет иметь запас хода 810 км и очень быстро заряжаться. Для модели разрабатывают инновационный автопилот.

Новый Volvo EX60 дебютирует 21 января и станет самым инновационным электрокаром шведской марки. Подробности кроссовера раскрыли на сайте производителя.

Электрокроссовер построят на новой платформе SPA3 Фото: Volvo

На тизерах видно, что электромобиль Volvo EX60 очень напоминает старшего брата EX90. Он отличается граненым дизайном с фирменными Т-образными фарами (в Volvo их называют "молотом Тора") и фонарями в стойках крыши.

Для электрокара разрабатывают систему полуавтономного движения Фото: Volvo

Впрочем, "начинка" будет более современная, чем у Volvo EX90, ведь EX60 станет первой моделью марки на новой платформе SPA3. В ней использованы легкие сплавы, а батарея является частью силового каркаса кузова, что позволило существенно снизить вес авто.

Также новый Volvo EX60 получит моторы с пониженным расходом энергии, поэтому полноприводный электрокроссовер будет иметь запас хода 810 км. К тому же, 800-вольтовое электрооборудование поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 400 кВт, поэтому добавить 340 км можно будет всего за 10 минут.

Volvo EX60 будет поддерживать сверхбыструю зарядку Фото: Volvo

Кроме того, электрический кроссовер Volvo EX60 получит инновационную систему полуавтономного движения, разработанную совместно с Nvidia и Luminarc.

Между прочим, уже известно, что новый Volvo EX60 появится в Украине в этом году.

