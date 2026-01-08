Підтримайте нас RU
Запас ходу — 810 км: розкрито нові подробиці найдосконалішого електрокара Volvo (фото)

новий Volvo EX60
Volvo EX60 матиме запас ходу 810 км | Фото: Volvo

Електрокросовер Volvo EX60 матиме запас ходу 810 км і дуже швидко заряджатиметься. Для моделі розробляють інноваційний автопілот.

Новий Volvo EX60 дебютує 21 січня і стане найінноваційнішим електрокаром шведської марки. Подробиці кросовера розкрили на сайті виробника.

Volvo SPA3
Електрокросовер збудують на новій платформі SPA3
Фото: Volvo

На тизерах видно, що електромобіль Volvo EX60 дуже нагадує старшого брата EX90. Він вирізняється гранчастим дизайном із фірмовими Т-подібними фарами (у Volvo їх називають "молотом Тора") та ліхтарями у стійках даху.

Volvo EX60 2026
Для електрокара розробляють систему напівавтономного руху
Фото: Volvo

Утім, "начинка" буде сучасніша, аніж у Volvo EX90, адже EX60 стане першою моделлю марки на новій платформі SPA3. У ній використані легкі сплави, а батарея є частиною силового каркаса кузова, що дозволило суттєво зменшити вагу авто.

Також новий Volvo EX60 отримає мотори зі зниженою витратою енергії, тому повнопривідний електрокросовер матиме запас ходу 810 км. До того ж, 800-вольтне електрообладнання підтримує надшвидку зарядку потужністю 400 кВт, тому додати 340 км можна буде всього за 10 хвилин.

електромобіль Volvo EX60
Volvo EX60 підтримуватиме надшвидку зарядку
Фото: Volvo

Крім того, електричний кросовер Volvo EX60 отримає інноваційну систему напівавтономного руху, розроблену спільно з Nvidia та Luminarc.

Між іншим, уже відомо, що новий Volvo EX60 з'явиться в Україні у цьому році.

Також Фокус розповідав про перший електрокросовер Sony.