В Корее презентовали яркий и недорогой рамный пикап за $20 000 (фото)

Дебютировал новый KGM Musso 2026. Доступный рамный пикап неплохо оснащен и доступен в стандартной и удлиненной версиях с бензиновым или дизельным двигателем.

Пикап KGM Musso представили на родине, в Южной Корее, и там поступает в продажу по цене от 29 900 000 вон ($20 360). Подробности новинки раскрыли на сайте автопроизводителя, ранее известного, как Ssangyong.

Пикап стал более брутальным на вид

Новый KGM Musso стал более агрессивным на вид — с широкой решеткой (ее дизайн отличается, в зависимости от версии), массивными бамперами, выраженным пластиковым обвесом и Г-образными фонарями.

Как и предшественник, пикап KGM Musso доступен в двух вариантах по длине. Стандартная версия достигает 5150 мм в длину при колесной базе 3100 мм, а в удлиненной модификации эти показатели составляют 5460 и 3250 мм, соответственно.

Топовая версия получила два экрана на передней панели

В салоне KGM Musso 2026 улучшили отделку, а топовые версии получили цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Комплектация включает климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения.

KGM Musso предлагают в бензиновой и дизельной версиях Фото: SsangYong

Пикап KGM Musso сохранил двигатели предшественника. Он предлагается с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой на 217 л. с. и 8-ступенчатой автоматической КПП, а также 2,2-литровым 202-сильным турбодизелем и 6-ступенчатым автоматом. Привод может быть задним или полным, можно выбирать и рессорную или пружинную заднюю подвеску.

Между прочим, недавно на европейский рынок выходит недорогой электрический пикап KGM.

Также Фокус рассказывал о новом пикапе Mitsubishi L200 2026 с необычным дизайном.