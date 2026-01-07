Представлен новый Mitsubishi L200 2026: он напоминает штурмовика из "Звездных войн" (фото)

Презентован новый Mitsubishi L200 2026. Рамный пикап существенно изменился внешне и стал более современным внутри.

Новый Mitsubishi L200 презентовали на автошоу в Таиланде, ведь это одна из стран, где выпускают модель (под названием Triton). Об этом сообщает сайт Carscoops.

Версия Street занижена и получила 17-дюймовые диски Фото: Mitsubishi

Пикап Mitsubishi L200 2026 отличается дизайном передней части и в белом цвете немного напоминает имперского штурмовика из "Звездных войн". У него новая трапециевидная решетка радиатора, а также измененные фары и бампер.

Пикап получил новую мультимедийную систему с более крупным дисплеем Фото: Mitsubishi

Новый Mitsubishi L200 дебютировал в версии с удлиненной двухдверной кабиной Mega Cab и в городском исполнении Street с меньшим клиренсом и 17-дюймовыми литыми дисками. Пока не известно, в таком виде пикап будет продаваться по всему миру или это обновление только для рынка Юго-Восточной Азии.

В салоне Mitsubishi L200 2026 установили современную мультимедийную систему с увеличенным 10-дюймовым тачскрином. Базовую комплектацию пополнила система автоматического торможения FCM.

Версия Mega Cab имеет удлиненную кабину Фото: Mitsubishi

Новый пикап Mitsubishi L200/Triton показали с 2,4-литровым 150-сильным турбодизелем, 6-ступенчатой механической КПП и задним приводом. Как известно, в линейке также есть версии этого двигателя на 181 и 204 л. с., а также 6-ступенчатый автомат и фирменный полный привод Super Select 4WD.

Между прочим, недавно впервые показали новый Mitsubishi Pajero 2026, построенный на рамном шасси пикапа L200.

Также Фокус сообщал, что рассекретили недорогой корейский пикап.