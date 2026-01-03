Новый Mitsubishi Pajero 2026 впервые показали на официальных фото и видео

Опубликованы первые тизеры нового Mitsubishi Pajero. Рамный внедорожник станет мощнее и брутальнее на вид.

Новый Mitsubishi Pajero дебютирует в этом году, а пока он появился в коротком ролике, посвященном гоночной программе японского автопроизводителя.

Mitsubishi Pajero 2026 показали в тени, однако детали его дизайна можно разглядеть. Авто отличается угловатым дизайном с раздутыми колесными арками, имеет широкую решетку радиатора и Г-образные диодные фары.

Ранее новый Mitsubishi Pajero неоднократно видели в камуфляже во время тестов. Известны и первые подробности новой модели.

Важно

На уровень выше: тест-драйв нового Mitsubishi L200

Пока не известно, будет ли модель называться Mitsubishi Pajero или Pajero Sport. Впрочем, по аналогии с нынешним Mitsubishi Pajero Sport новый внедорожник будет построен на рамном шасси пикапа L200.

Відео дня

Mitsubishi Pajero неоднократно видели на тестах Фото: autoevolution.com

Именно у Mitsubishi L200 для авто позаимствуют новый 2,4-литровый турбодизель мощностью 204 л.с., в паре с которым будет работать 8-ступенчатая автоматическая КПП. Конечно же, внедорожник сохранит фирменный полный привод Super Select 4WD с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Кстати, на базе Mitsubishi L200 создали и пикап Nissan Navara нового поколения.

Также Фокус рассказывал о мощном рамном внедорожнике Ford.