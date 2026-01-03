Новий Mitsubishi Pajero 2026 вперше показали на офіційних фото та відео

Опубліковано перші тизери нового Mitsubishi Pajero. Рамний позашляховик стане потужнішим і брутальнішим на вигляд.

Новий Mitsubishi Pajero дебютує цьогоріч, а поки він з’явився в короткому ролику, присвяченому гоночній програмі японського автовиробника.

Mitsubishi Pajero 2026 показали в тіні, проте деталі його дизайну можна розгледіти. Авто вирізняється кутастим дизайном з роздутими колісними арками, має широку решітку радіатора та Г-подібні діодні фари.

Раніше новий Mitsubishi Pajero неодноразово бачили в камуфляжі під час тестів. Відомі й перші подробиці нової моделі.

Важливо

Наразі не відомо, чи модель називатиметься Mitsubishi Pajero, чи Pajero Sport. Утім за аналогією з нинішнім Mitsubishi Pajero Sport новий позашляховик буде збудований на рамному шасі пікапа L200.

Mitsubishi Pajero неодноразово бачили на тестах Фото: autoevolution.com

Саме в Mitsubishi L200 для авто запозичать новий 2,4-літровий турбодизель потужністю 204 к. с., в парі з яким працюватиме 8-ступінчаста автоматична КПП. Звісно ж, позашляховик збереже фірмовий повний привід Super Select 4WD зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

До речі, на базі Mitsubishi L200 створили і пікап Nissan Navara нового покоління.

Також Фокус розповідав про потужний рамний позашляховик Ford.