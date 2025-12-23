Майже Raptor: Ford показав потужний рамний позашляховик для суворих умов (фото)

Лінійку Ford Everest поповнить оновлена заряджена версія Tremor. Позашляховик отримає потужний турбомотор.

Новий Ford Everest Tremor вийде на ринок на початку 2026 року. Про це повідомляє сайт Car Expert.

Модернізований позашляховик Ford Everest Tremor дебютує на Близькому Сході, також підтверджена поява моделі в ПАР, Австралії та ще низці країн.

Авто підготовлене до серйозного бездоріжжя Фото: Ford

Головна відмінність Ford Everest Tremor ховається під капотом. Автомобіль отримав новий 2,7-літровий V6 твін-турбо від пікапа Ford F-150, який розвиває 354 к. с. та 500 Нм.

Таким чином новий Ford Everest Tremor потужніший за свого побратима Ranger Raptor (моделі збудовані на одній платформі) в європейській специфікації і лише трохи поступається версії пікапа для Америки і Австралії.

Як і раніше, версія Tremor вирізняється збільшеним (261 мм) кліренсом, посиленим захистом днища та позашляховими шинами General Grabber розміром 265/70 R17. Крім того, встановлені посилені амортизатори Bilstein для бездоріжжя. Звісно ж, залишилися знижувальна передача, блокування диференціалів, набір режимів для бездоріжжя та позашляховий круїз-контроль Trail Control.

