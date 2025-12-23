Почти Raptor: Ford показал мощный рамный внедорожник для суровых условий (фото)

Линейку Ford Everest пополнит обновленная заряженная версия Tremor. Внедорожник получит мощный турбомотор.

Новый Ford Everest Tremor выйдет на рынок в начале 2026 года. Об этом сообщает сайт Car Expert.

Модернизированный внедорожник Ford Everest Tremor дебютирует на Ближнем Востоке, также подтверждено появление модели в ЮАР, Австралии и еще ряде стран.

Авто подготовлено к серьезному бездорожью Фото: Ford

Главное отличие Ford Everest Tremor скрывается под капотом. Автомобиль получил новый 2,7-литровый V6 твин-турбо от пикапа Ford F-150, который развивает 354 л.с. и 500 Нм.

Таким образом новый Ford Everest Tremor мощнее своего собрата Ranger Raptor (модели построены на одной платформе) в европейской спецификации и лишь немного уступает версии пикапа для Америки и Австралии.

Как и прежде, версия Tremor отличается увеличенным (261 мм) клиренсом, усиленной защитой днища и внедорожными шинами General Grabber размером 265/70 R17. Кроме того, установлены усиленные амортизаторы Bilstein для бездорожья. Конечно же, остались понижающая передача, блокировка дифференциалов, набор режимов для бездорожья и внедорожный круиз-контроль Trail Control.

