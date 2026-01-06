Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Недорогой рамный пикап из Кореи рассекретили до презентации (фото, видео)

Новый KGM Musso
Новый KGM Musso стал более брутальным на вид

Опубликованы официальные фото KGM Musso третьего поколения. Рамный пикап стал выразительнее на вид и современнее.

Новый KGM Musso официально представят до конца января в Южной Корее. Первые подробности авто раскрыли на сайте производителя.

Недорогой пикап KGM Musso нынешнего поколения (ранее известный, как Ssangyong Musso) выпускается с 2018 года, поэтому его замена уже была необходима.

Важно
Возвращение легенды: Ram презентовал самый мощный пикап в мире (фото, видео)
Возвращение легенды: Ram презентовал самый мощный пикап в мире (фото, видео)

KGM Musso третьей генерации стал выразительнее и брутальнее на вид, чем предшественник. У него широкая решетка радиатора, массивные бамперы, пластиковый защитный обвес и Г-образные светодиодные фары. Дизайн передней части отличается, в зависимости от версии.

КГМ Муссо
Пикап предложат в двух вариантах по длине

Как и предшественник, новый KGM Musso будет доступен в двух вариантах по длине. Стандартный пикап достигает 5,15 м в длину при колесной базе в 3,1 м, а удлиненный — 5,46 м и 3,2 м, соответственно.

Відео дня
KGM Musso 2026
Модель будет доступна в бензиновой и дизельной версиях

Салон KGM Musso стал более современным, а материалы отделки улучшены. Внутри установили цифровой щиток приборов и большой сенсорный дисплей.

Салон KGM Musso
На передней панели установили два экрана

Пикап KGM Musso 2026 будут выпускать с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 202 л. с. и 2,2-литровым 217-сильным турбодизелем. В линейке будут модификации с задним и полным приводом.

Кстати, недавно на европейский рынок вышел электрический пикап KGM.

Также Фокус сообщал, что в продажу поступает доступный кроссовер Kia за $12 000.