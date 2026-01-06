Недорогой рамный пикап из Кореи рассекретили до презентации (фото, видео)

Опубликованы официальные фото KGM Musso третьего поколения. Рамный пикап стал выразительнее на вид и современнее.

Новый KGM Musso официально представят до конца января в Южной Корее. Первые подробности авто раскрыли на сайте производителя.

Недорогой пикап KGM Musso нынешнего поколения (ранее известный, как Ssangyong Musso) выпускается с 2018 года, поэтому его замена уже была необходима.

Важно

Возвращение легенды: Ram презентовал самый мощный пикап в мире (фото, видео)

KGM Musso третьей генерации стал выразительнее и брутальнее на вид, чем предшественник. У него широкая решетка радиатора, массивные бамперы, пластиковый защитный обвес и Г-образные светодиодные фары. Дизайн передней части отличается, в зависимости от версии.

Пикап предложат в двух вариантах по длине

Как и предшественник, новый KGM Musso будет доступен в двух вариантах по длине. Стандартный пикап достигает 5,15 м в длину при колесной базе в 3,1 м, а удлиненный — 5,46 м и 3,2 м, соответственно.

Відео дня

Модель будет доступна в бензиновой и дизельной версиях

Салон KGM Musso стал более современным, а материалы отделки улучшены. Внутри установили цифровой щиток приборов и большой сенсорный дисплей.

На передней панели установили два экрана

Пикап KGM Musso 2026 будут выпускать с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 202 л. с. и 2,2-литровым 217-сильным турбодизелем. В линейке будут модификации с задним и полным приводом.

Кстати, недавно на европейский рынок вышел электрический пикап KGM.

Также Фокус сообщал, что в продажу поступает доступный кроссовер Kia за $12 000.