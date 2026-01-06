Недорогий рамний пікап із Кореї розсекретили до презентації (фото, відео)

Опубліковано офіційні фото KGM Musso третього покоління. Рамний пікап став виразнішим на вигляд та сучаснішим.

Новий KGM Musso офіційно представлять до кінця січня в Південній Кореї. Перші подробиці авто розкрили на сайті виробника.

Недорогий пікап KGM Musso нинішнього покоління (раніше відомий, як Ssangyong Musso) випускають із 2018 року, тому його заміна вже була необхідна.

Важливо

Повернення легенди: Ram презентував найпотужніший пікап у світі (фото, відео)

KGM Musso третьої генерації став виразнішим і брутальнішим на вигляд, аніж попередник. У нього широка решітка радіатора, масивні бампери, пластиковий захисний обвіс і Г-подібні світлодіодні фари. Дизайн передньої частини відрізняється, залежно від версії.

Пікап запропонують у двох варіантах за довжиною

Як і попередник, новий KGM Musso буде доступний у двох варіантах за довжиною. Стандартний пікап сягає 5,15 м завдовжки при колісній базі в 3,1 м, а подовжений – 5,46 м і 3,2 м, відповідно.

Відео дня

Модель буде доступна у бензиновій та дизельній версіях

Салон KGM Musso став сучаснішим, а матеріали оздоблення покращені. Усередині встановили цифровий щиток приладів та великий сенсорний дисплей.

На передній панелі встановили два екрани

Пікап KGM Musso 2026 випускатимуть із 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 202 к. с. та 2,2-літровим 217-сильним турбодизелем. У лінійці будуть модифікації із заднім та повним приводом.

До речі, нещодавно на європейський ринок вийшов електричний пікап KGM.

Також Фокус повідомляв, що у продаж надходить доступний кросовер Kia за $12 000.