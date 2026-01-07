Представлено новий Mitsubishi L200 2026: він нагадує штурмовика із "Зоряних воєн" (фото)
Презентовано новий Mitsubishi L200 2026. Рамний пікап суттєво змінився зовні та став сучаснішим усередині.
Новий Mitsubishi L200 презентували на автошоу в Таїланді, адже це одна з країн, де випускають модель (під назвою Triton). Про це повідомляє сайт Carscoops.
Пікап Mitsubishi L200 2026 відрізняється дизайном передньої частини і в білому кольорі трохи нагадує імперського штурмовика із "Зоряних воєн". У нього нова трапецієвидна решітка радіатора, а також змінені фари та бампер.
Новий Mitsubishi L200 дебютував у версії з подовженою дводверною кабіною Mega Cab та у міському виконанні Street із меншим кліренсом та 17-дюймовими литими дисками. Наразі не відомо, чи у такому вигляді пікап продаватиметься по всьому світу, чи це оновлення лише для ринку Південно-Східної Азії.
У салоні Mitsubishi L200 2026 встановили сучасну мультимедійну систему зі збільшеним 10-дюймовим тачскріном. Базову комплектацію поповнила система автоматичного гальмування FCM.
Новий пікап Mitsubishi L200/Triton показали з 2,4-літровим 150-сильним турбодизелем, 6-ступінчастою механічною КПП та заднім приводом. Як відомо, у лінійці також є версії цього двигуна на 181 і 204 к. с., а також 6-ступінчастий автомат і фірмовий повний привід Super Select 4WD.
