У Кореї презентували яскравий і недорогий рамний пікап за $20 000 (фото)

Дебютував новий KGM Musso 2026. Доступний рамний пікап непогано оснащений та доступний у стандартній і подовженій версіях із бензиновим або дизельним двигуном.

Пікап KGM Musso представили на батьківщині, у Південній Кореї, і там надходить у продаж за ціною від 29 900 000 вон ($20 360). Подробиці новинки розкрили на сайті автовиробника, раніше відомого, як Ssangyong.

Пікап став брутальнішим на вигляд

Новий KGM Musso став агресивнішим на вигляд – із широкою решіткою (її дизайн відрізняється, залежно від версії), масивними бамперами, вираженим пластиковим обвісом та Г-подібними ліхтарями.

Як і попередник, пікап KGM Musso доступний у двох варіантах за довжиною. Стандартна версія сягає 5150 мм завдовжки при колісній базі 3100 мм, а в подовженій модифікації ці показники становлять 5460 і 3250 мм, відповідно.

Топова версія отримала два екрани на передній панелі

У салоні KGM Musso 2026 покращили оздоблення, а топові версії отримали цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Комплектація включає клімат-контроль, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування й утримання в смузі руху.

KGM Musso пропонують у бензиновій та дизельній версіях Фото: SsangYong

Пікап KGM Musso зберіг двигуни попередника. Його пропонують із 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою на 217 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП, а також 2,2-літровим 202-сильним турбодизелем і 6-ступінчастим автоматом. Привід може бути заднім або повним, можна обирати і ресорну або пружинну задню підвіску.

