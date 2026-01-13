Нова Toyota Corolla та електрокар Ferrari: головні автомобільні прем'єри 2026 року (фото)

У 2026 році презентують чимало цікавих моделей авто. Очікуються нові Audi Q7 і Mitsubishi Pajero, перші електромобілі Bentley та Ferrari. Фокус у своєму матеріалі більше детально розповідає про ключові автомобільні новинки 2026 року.

Щороку у світі дебютують десятки нових моделей автомобілів. Зазвичай їх намагаються тримати в секреті, проте певна інформація від виробників все ж публікується, та й шпигунські фото дають можливість дізнатися подробиці новинок. Фокус обрав найважливіші нові моделі 2026 року.

Audi

Audi Q7 Фото: carscoops.com

Audi готує довгоочікуваний кросовер Q7 третього покоління та його старшого брата Q9. Дві моделі будуть схожими зовні і ділитимуть платформу. Вони отримають бензинові турбомотори об’ємом 3,0 та 4,0 л, трилітровий турбодизель та плагін-гібридну установку.

Bentley

Електромобіль Bentley Фото: Autocar

У 2026 році дебютує перший електромобіль Bentley. Відомо, що це буде кросовер, причому дещо компактніший, аніж Bentley Bentayga. Його збудують на платформі електричного Porsche Cayenne, тобто він може мати понад 1000 сил, а його запас ходу перевищить 600 км.

Відео дня

BMW

BMW i3 Фото: Autocar

Електромобіль BMW i3 – другий (після кросовера iX3) представник нового електричного сімейства Neue Klasse та аналог 3 Series. У побратима він запозичить платформу, деталі дизайну та компонування салону з тонким дисплеєм на всю ширину передньої панелі. У лінійці буде і заряджена М-версія потужністю понад 700 сил.

CUPRA

CUPRA Raval Фото: autoevolution.com

Новий CUPRA Raval – компактний електричний хетчбек вартістю приблизно від 27 000 євро. Авто з виразним дизайном збудують на платформі MEB+ і оснастять 223-сильним мотором, а його запас ходу сягне 450 км.

Ferrari

Ferrari Elettrica

Навесні 2026 року дебютує перший електромобіль Ferrari. П’ятиметровий чотиридверний Elettrica матиме 1000-сильну установку і стартуватиме до сотні за 2,5 с та розвиватиме 310 км/год. Із батареєю на 122 кВт∙год запас ходу перевищить 530 км.

Важливо

Ferrari, Lamborghini та Rolls-Royce: найяскравіші авто в Україні за 2025 рік (фото)

Hyundai

Hyundai Tucson Фото: Auto Express

У середині 2026 року представлять новий Hyundai Tucson. Кросовер кардинально зміниться зовні, а палітру його версій розширять. Зокрема, очікується заряджений Hyundai Tucson N. Плагін-гібриду збільшать запас ходу на електротязі до приблизно 100 км.

Kia

Kia EV2 Фото: Kia

Новий Kia EV2 уже презентували на початку січня. Найдешевший електрокросовер марки коштуватиме приблизно 30 000 євро. Авто збереже рубаний стиль передсейрійного концепту і зовні та всередині нагадуватиме старших Kia EV3 та EV4. У салоні на передній панелі встановили одразу три екрани, а задні сидіння отримали регулювання. На вибір запропонують версії на 134 і 145 к. с. із запасом ходу до 448 км.

Mercedes-Benz

Mercedes VLE Фото: Mercedes-Benz

У березні представлять новий Mercedes VLE – наступника V-Class. Дизайн мінівена стане виразнішим та обтічнішим. Анонсовані розкішні версії VLS та електричні варіанти із запасом ходу 500 км.

Mercedes-AMG GT XX Фото: Mercedes-Benz

Також очікується швидкісний електромобіль Mercedes-AMG GT XX потужністю 1 Мегаватт (1360 к. с.). Обтічний конкурент Porsche Taycan розвиватиме понад 300 км/год, матиме чималий запас ходу і швидко заряджатиметься.

Mercedes S-Class Фото: autoevolution.com

Крім того, модернізацію пройде флагманський седан Mercedes S-Class. Він отримає широку решітку радіатора в дусі електрокросовера Mercedes GLC та величезний екран у салоні.

Mitsubishi

Mitsubishi Pajero Фото: youtube.com/theottle

У 2026 представлять довгоочікуваний Mitsubishi Pajero. Рамний позашляховик стане більшим і брутальнішим на вигляд та зовні нагадуватиме пікап Mitsubishi L200, з яким ділить платформу. Побратим, скоріше за все, поділиться і 2,4-літровим 204-сильним турбодизелем.

Nissan

Nissan Juke Фото: Nissan

Новий Nissan Juke кардинально зміниться та перетвориться на електрокросовер. Платформу для нього запозичать у нового Nissan Leaf. Тизери дають зрозуміти, що дизайн Nissan Juke 2026 стане стрімкішим, а от габарити не повинні суттєво змінитися.

Porsche

Porsche Boxster Фото: Motor1.com

Нові Porsche Boxster та Cayman дебютують в електричному виконанні та стануть значно потужнішими (до 600 сил). Утім, не виключена і поява версій з бензиновим двигуном. Купе та родстер збережуть знайомий дизайн, проте будуть збудовані на новій платформі.

Skoda

Skoda Epiq Фото: Skoda

Доступний електрокросовер Skoda Epiq вийде на ринок у 2026 році та коштуватиме приблизно 25 000 євро. Він мало зміниться зовні та всередині порівняно з передсерійним концептом. Відомо, що компактне авто матиме великий 490-літровий багажник, а його запас ходу перевищить 400 км.

Toyota

Toyota Corolla Фото: Toyota

У кінці 2026 року дебютує нова Toyota Corolla. Наймасовіше авто у світі кардинально зміниться – його дизайн стане рубаним. Відомо, що Toyota Corolla отримає 1,5-літрові бензинові двигуни на 128 і 177 к. с. зі збільшеним ККД. Також у лінійці вперше з’явиться плагін-гібрид.

Volkswagen

Volkswagen ID.Polo Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Polo стане електромобілем за 25 000 євро. Його розміри не надто зміняться, але хетчбек стане просторішим усередині та матиме 435-літровий багажник. На вибір запропонують версії потужністю від 116 до 223 к. с. із батареями на 37 і 52 кВт∙год, а запас ходу сягне 450 км.

Важливо

Розсекречено найбільший кросовер Volkswagen із витратою 6 л на 100 км (фото)

Volvo

Volvo EX60 Фото: Volvo

Кросовер Volvo EX60 – електрична альтернатива XC60. Він стане першою моделлю марки на новій платформі SPA3 та отримає набір нових технологій, серед яких – автопілот від Nvidia. Новий Volvo EX60 буде найбільш "дальнобійним" електрокаром марки – його запас ходу сягне 810 км.

Раніше Фокус розповідав про основні новинки українського авторинку в 2026 році.

Також ми писали про недорогий корейський пікап за $20 000.