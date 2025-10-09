1000 сил і 2,5 с до сотні: Ferrari поділилася секретами свого першого електрокара (фото)

Ferrari вийшла на фінальний етап розробки свого першого електромобіля. Велике чотиримісне авто на 1000 сил розвиватиме понад 300 км/год.

Електромобіль Ferrari дебютує навесні 2026 року. Поки ж італійський автовиробник показав шасі та розкрив перші подробиці нової революційної моделі, яка має робочу назву Elettrica.

Новий Ferrari Elettrica буде великим чотиридверним турером або ж кросовером завдовжки приблизно 5 метрів. Його колісна база становить 2960 мм. У конструкції активно використовуватимуть алюмінієві сплати та карбон, проте це все одно буде найважчий Ferrari — 2300 кг.

Авто отримає велику батарею на 122 кВт∙год Фото: Ferrari

Електромобіль Ferrari Elettrica отримає чотири мотори (по два на вісь) загальною потужністю 1000 сил та повний привід із векторизацією тяги. Розгін до 100 км/год займе приблизно 2,5 с, а максимальна швидкість буде обмежена на 310 км/год.

Також повідомляється, що електрокар отримає системи, які імітують звук двигуна та перемикання передач – як в Hyundai Ioniq 5 N та 6 N. Крім того, встановлять активну підвіску і карбоново-керамічні гальма. Розробники обіцяють гарну керованість.

Електрокар отримає карбоново-керамічні гальма та активну підвіску Фото: Ferrari

Велика батарея ємністю 122 кВт∙год стане частиною силового каркаса кузова та сприятиме пониженню центру ваги. Запас ходу Ferrari Elettrica перевищить 530 км. Електрокар підтримуватиме швидку зарядку потужністю 350 кВт.

