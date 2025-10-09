Поддержите нас UA
1000 сил и 2,5 с до сотни: Ferrari поделилась секретами своего первого электрокара (фото)

Первый электромобиль Ferrari
Первый электромобиль Ferrari дебютирует весной 2026 года | Фото: Ferrari

Ferrari вышла на финальный этап разработки своего первого электромобиля. Большое четырехместное авто на 1000 сил будет развивать более 300 км/ч.

Электромобиль Ferrari дебютирует весной 2026 года. Пока же итальянский автопроизводитель показал шасси и раскрыл первые подробности новой революционной модели, которая носит рабочее название Elettrica.

Новый Ferrari Elettrica будет большим четырехдверным турером или же кроссовером длиной примерно 5 метров. Его колесная база составляет 2960 мм. В конструкции будут активно использовать алюминиевые сплавы и карбон, однако это все равно будет самый тяжелый Ferrari — 2300 кг.

батарея Ferrari
Авто получит большую батарею на 122 кВт∙ч
Фото: Ferrari

Электромобиль Ferrari Elettrica получит четыре мотора (по два на ось) общей мощностью 1000 сил и полный привод с векторизацией тяги. Разгон до 100 км/ч займет примерно 2,5 с, а максимальная скорость будет ограничена на 310 км/ч.

Также сообщается, что электрокар получит системы, которые имитируют звук двигателя и переключения передач — как в Hyundai Ioniq 5 N и 6 N. Кроме того, установят активную подвеску и карбоново-керамические тормоза. Разработчики обещают хорошую управляемость.

тормоза Феррари
Электрокар получит карбоново-керамические тормоза и активную подвеску
Фото: Ferrari

Большая батарея емкостью 122 кВт∙ч станет частью силового каркаса кузова и будет способствовать снижению центра тяжести. Запас хода Ferrari Elettrica превысит 530 км. Электрокар будет поддерживать быструю зарядку мощностью 350 кВт.

Кстати, недавно в Киеве видели 830-сильный гибридный суперкар Ferrari за $340 000.

Также Фокус рассказывал о возрожденном суперкаре Ferrari Testarossa.