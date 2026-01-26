Лидер неизменен уже 44 года: самые популярные авто в США за 2025 год (фото)
Названы самые популярные автомобили 2025 года в США. Модель-лидер не меняется с 1981 года.
В 2025 году в США продали 16,3 миллиона новых легковых автомобилей, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Среди них преобладают пикапы и кроссоверы, сообщает издание Car and Driver.
В топ 10 моделей-лидеров авторынка США — сразу 9 авто повышенной проходимости. Единственное исключение — седан Toyota Camry.
Самое популярное авто в США неизменно уже 44 года (с 1981 года) — это пикап Ford F-Series. В 2025 году его продажи выросли и превысили 800 тыс. единиц.
Второе место сохранил его основной конкурент Chevrolet Silverado, а третье — кроссовер Toyota RAV4. Наибольший рост продемонстрировала Toyota Tacoma (+42%), а наибольшее падение — Tesla Model Y (-15%).
Самые популярные авто в США за 2025 год:
- Ford F-Series — 801 525 проданных авто (+9,5%).
- Chevy Silverado — 577 434 (+4,5%).
- Toyota RAV4 — 479 288 (+0,9%).
- Honda CR-V — 403 768 (+0,2%).
- Ram Pickup — 374 059 (-0,0001%).
- GMC Sierra — 348 222 (+7,8%).
- Tesla Model Y — 317 800 (-15%).
- Toyota Camry — 316 185 (+2%).
- Toyota Tacoma — 274 638 (+42,4%).
- Шевроле Equinox — 274 356 (+32,1%).
- Toyota Corolla — 248 088 (+6,5%).
- Honda Civic — 238 661 (-1,4%).
- Hyundai Tucson — 234 230 (+13,6%).
- Ford Explorer — 222 706 (+14,7%).
- Nissan Rogue — 217 896 (-11,3%).
