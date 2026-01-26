Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Лидер неизменен уже 44 года: самые популярные авто в США за 2025 год (фото)

авто из США
Авторынок США продемонстрировал минимальный рост в 2025 году | Фото: Motor1.com

Названы самые популярные автомобили 2025 года в США. Модель-лидер не меняется с 1981 года.

В 2025 году в США продали 16,3 миллиона новых легковых автомобилей, что на 2,4% больше, чем годом ранее. Среди них преобладают пикапы и кроссоверы, сообщает издание Car and Driver.

Форд F-150
Ford F-150 уже 44 года лидер авторынка США
Фото: Ford

В топ 10 моделей-лидеров авторынка США — сразу 9 авто повышенной проходимости. Единственное исключение — седан Toyota Camry.

Самое популярное авто в США неизменно уже 44 года (с 1981 года) — это пикап Ford F-Series. В 2025 году его продажи выросли и превысили 800 тыс. единиц.

Шевроле Сильверадо
Chevrolet Silverado сохранил второе место
Фото: General Motors

Второе место сохранил его основной конкурент Chevrolet Silverado, а третье — кроссовер Toyota RAV4. Наибольший рост продемонстрировала Toyota Tacoma (+42%), а наибольшее падение — Tesla Model Y (-15%).

Відео дня
Важно
Tesla уже не в тренде: названы самые популярные электромобили в Европе за 2025 год (фото)
Tesla уже не в тренде: названы самые популярные электромобили в Европе за 2025 год (фото)

Самые популярные авто в США за 2025 год:

  1. Ford F-Series — 801 525 проданных авто (+9,5%).
  2. Chevy Silverado — 577 434 (+4,5%).
  3. Toyota RAV4 — 479 288 (+0,9%).
  4. Honda CR-V — 403 768 (+0,2%).
  5. Ram Pickup — 374 059 (-0,0001%).
  6. GMC Sierra — 348 222 (+7,8%).
  7. Tesla Model Y — 317 800 (-15%).
  8. Toyota Camry — 316 185 (+2%).
  9. Toyota Tacoma — 274 638 (+42,4%).
  10. Шевроле Equinox — 274 356 (+32,1%).
  11. Toyota Corolla — 248 088 (+6,5%).
  12. Honda Civic — 238 661 (-1,4%).
  13. Hyundai Tucson — 234 230 (+13,6%).
  14. Ford Explorer — 222 706 (+14,7%).
  15. Nissan Rogue — 217 896 (-11,3%).

Ранее Фокус сообщал, что в Украине за 2025 год вырос спрос на авто из США.

Также мы рассказывали об основных автомобильных новинках 2026 года.