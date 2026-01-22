Tesla уже не в тренде: названы самые популярные электромобили в Европе за 2025 год (фото)
Продажи электрокаров в Европе установили новый рекорд в 2025 году, однако многолетний лидер Tesla теряет позиции.
За 2025 год в Европе продали рекордные 2 582 595 электромобилей, что почти на 30% превысило показатель 2024 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Почти все основные производители электрокаров продемонстрировали рост продаж. Исключением стала Tesla, которая длительное время лидировала на европейском рынке. В 2025 году спрос на американские электрокары обвалился на 27% и на первое место вышел Volkswagen. К тому же, в пятерку лучших попали еще два бренда концерна Volkswagen — Skoda и Audi.
Топ 5 самых популярных производителей электромобилей в Европе за 2025 год:
- Volkswagen — 274 417 проданных авто (+56%).
- Tesla — 238 765 ед. (-27%).
- BMW — 193 186 ед. (+15%).
- Skoda — 172 100 ед. (+117%).
- Audi — 153 848 ед. (+51%).
Tesla Model Y — до сих пор самый популярный электромобиль в Европе, однако его продажи упали почти на 60 тысяч единиц. Зато модели концерна Volkswagen демонстрируют рост и особенно успешным стал новый кроссовер Skoda Elroq.
Самые популярные электромобили в Европе за 2025 год:
- Tesla Model Y — 151 331 проданное авто.
- Skoda Elroq — 94 106 ед.
- Tesla Model 3 — 86 261 ед.
- Renault 5 E-Tech — 81 517 ед.
- Volkswagen ID.4 — 80 123 ед.
- Volkswagen ID.3 — 78 667 ед.
- Volkswagen ID.7 — 76 368 ед.
- BMW iX1 — 69 816 ед.
- Kia EV3 — 66 802 ед.
- Skoda Enyaq — 65 787 ед.
Кстати, вскоре на рынок выйдет новый аналог Tesla Model S от Toyota с запасом хода 700 км.
Также Фокус рассказывал о первом электрокроссовере Rolls-Royce.