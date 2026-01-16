Альтернатива Cullinan: новейший электрокроссовер Rolls-Royce впервые попал на фото
Rolls-Royce готовит свой первый электрокроссовер. Новая модель дебютирует уже в этом году и станет "зеленой" альтернативой Cullinan.
Электрический кроссовер Rolls-Royce заметили во время тестов на полигоне BMW за полярным кругом в Швеции. Об этом сообщает британское издание Autocar.
Представители Rolls-Royce подтвердили, что вторая электрическая модель марки дебютирует в этом году. Ожидается, что ее презентуют летом — на Фестивале скорости в Гудвуде или на шоу ретроавто в Калифорнии.Важно
Электрокар внешне очень напоминает кроссовер Rolls-Royce Cullinan и отличается угловатым дизайном с длинным высоким капотом и толстыми задними стойками крыши. Конечно, сохранили и фирменную решетку радиатора Rolls-Royce.
По размерам электромобиль Rolls-Royce также похож на Cullinan. Судя по разному клиренсу кроссовера на фото, автомобиль оснащен пневмоподвеской.
Характеристики Rolls-Royce пока держатся в секрете. Не исключено, что электрокроссовер получит полноприводную силовую установку от купе Rolls-Royce Spectre мощностью 585 л. с. с батареей емкостью 102 кВт∙ч.
