Альтернатива Cullinan: новейший электрокроссовер Rolls-Royce впервые попал на фото

Rolls-Royce готовит свой первый электрокроссовер. Новая модель дебютирует уже в этом году и станет "зеленой" альтернативой Cullinan.

Электрический кроссовер Rolls-Royce заметили во время тестов на полигоне BMW за полярным кругом в Швеции. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Электрокар имеет типичный угловатый дизайн Фото: Autocar

Представители Rolls-Royce подтвердили, что вторая электрическая модель марки дебютирует в этом году. Ожидается, что ее презентуют летом — на Фестивале скорости в Гудвуде или на шоу ретроавто в Калифорнии.

Электрокар внешне очень напоминает кроссовер Rolls-Royce Cullinan и отличается угловатым дизайном с длинным высоким капотом и толстыми задними стойками крыши. Конечно, сохранили и фирменную решетку радиатора Rolls-Royce.

По размерам электромобиль Rolls-Royce также похож на Cullinan. Судя по разному клиренсу кроссовера на фото, автомобиль оснащен пневмоподвеской.

Электрокроссовер презентуют летом Фото: Autocar

Характеристики Rolls-Royce пока держатся в секрете. Не исключено, что электрокроссовер получит полноприводную силовую установку от купе Rolls-Royce Spectre мощностью 585 л. с. с батареей емкостью 102 кВт∙ч.

