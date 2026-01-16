Альтернатива Cullinan: новітній електрокросовер Rolls-Royce вперше потрапив на фото

Rolls-Royce готує свій перший електрокросовер. Нова модель дебютує вже цьогоріч та стане "зеленою" альтернативою Cullinan.

Електричний кросовер Rolls-Royce помітили під час тестів на полігоні BMW за полярним колом у Швеції. Про це повідомляє британське видання Autocar.

Електрокар має типовий кутастий дизайн Фото: Autocar

Представники Rolls-Royce підтвердили, що друга електрична модель марки дебютує цьогоріч. Очікується, що її презентують улітку — на Фестивалі швидкості в Гудвуді або на шоу ретроавто в Каліфорнії.

Електрокар зовні дуже нагадує кросовер Rolls-Royce Cullinan і вирізняється кутастим дизайном із довгим високим капотом та товстими задніми стійками даху. Звісно, зберегли і фірмову решітку радіатора Rolls-Royce.

За розмірами електромобіль Rolls-Royce також подібний до Cullinan. Судячи з різного кліренсу кросовера на фото, автомобіль оснащений пневмопідвіскою.

Електрокросовер презентують улітку Фото: Autocar

Характеристики Rolls-Royce поки тримають у секреті. Не виключено, що електрокросовер отримає повнопривідну силову установку від купе Rolls-Royce Spectre потужністю 585 к. с. із батареєю ємністю 102 кВт∙год.

