Альтернатива Cullinan: новітній електрокросовер Rolls-Royce вперше потрапив на фото
Rolls-Royce готує свій перший електрокросовер. Нова модель дебютує вже цьогоріч та стане "зеленою" альтернативою Cullinan.
Електричний кросовер Rolls-Royce помітили під час тестів на полігоні BMW за полярним колом у Швеції. Про це повідомляє британське видання Autocar.
Представники Rolls-Royce підтвердили, що друга електрична модель марки дебютує цьогоріч. Очікується, що її презентують улітку — на Фестивалі швидкості в Гудвуді або на шоу ретроавто в Каліфорнії.Важливо
Електрокар зовні дуже нагадує кросовер Rolls-Royce Cullinan і вирізняється кутастим дизайном із довгим високим капотом та товстими задніми стійками даху. Звісно, зберегли і фірмову решітку радіатора Rolls-Royce.
За розмірами електромобіль Rolls-Royce також подібний до Cullinan. Судячи з різного кліренсу кросовера на фото, автомобіль оснащений пневмопідвіскою.
Характеристики Rolls-Royce поки тримають у секреті. Не виключено, що електрокросовер отримає повнопривідну силову установку від купе Rolls-Royce Spectre потужністю 585 к. с. із батареєю ємністю 102 кВт∙год.
