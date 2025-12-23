У Рівному помітили розкішний електрокар Rolls-Royce вартістю понад $500 000 (фото)

У Рівному сфотографували новий Rolls-Royce Spectre. Розкішне електричне купе коштує понад пів мільйона доларів.

Електромобіль Rolls-Royce Spectre помітили на причепі-автовозі. Його світлини опублікували на сторінці cars_rv в Instagram.

Наразі не відомо, чи купе Rolls-Royce Spectre прямувало до Рівного, чи транзитом проїжджав обласний центр. Судячи з напису на номерній планці, авто раніше продавав дилер із Дрездена. По фото видно, що в нього білий шкіряний салон.

Електрокар коштує понад 500 000 доларів Фото: instagram.com/cars_rv

Варто відзначити, що новий Rolls-Royce Spectre виявився доволі популярним в Україні, адже продано вже понад два десятки цих електрокарів. Для довідки: стартова ціна Rolls-Royce Spectre перевищує пів мільйона доларів.

Купе Rolls-Royce Spectre – перший електромобіль марки. Розкішне 5,5-метрове авто прийшло на зміну Rollls-Royce Wraith.

Запас ходу Rolls-Royce Spectre становить 520 км Фото: instagram.com/cars_rv

Електромобіль Rolls-Royce Spectre оснащений повнопривідною 585-сильною установкою і здатен розігнатися до 100 км/год за 4,5 с та розвинути 250 км/год. Велика батарея ємністю 102 кВт∙год забезпечує запас ходу 520 км, а за комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

До речі, нещодавно новий Rolls-Royce Spectre отримав розкішну версію, прикрашену натуральним золотом.

Також Фокус писав, що у Рівному з'явився новітній сімейний електрокар Audi за $45 000 із запасом ходу 770 км.