В Ровно заметили роскошный электрокар Rolls-Royce стоимостью более $500 000 (фото)

В Ровно сфотографировали новый Rolls-Royce Spectre. Роскошное электрическое купе стоит более полумиллиона долларов.

Электромобиль Rolls-Royce Spectre заметили на прицепе-автовозе. Его фотографии опубликовали на странице cars_rv в Instagram.

Пока не известно, купе Rolls-Royce Spectre направлялось в Ривне или транзитом проезжало областной центр. Судя по надписи на номерной планке, авто ранее продавал дилер из Дрездена. По фото видно, что у него белый кожаный салон.

Электрокар стоит более 500 000 долларов Фото: instagram.com/cars_rv

Стоит отметить, что новый Rolls-Royce Spectre оказался довольно популярным в Украине, ведь продано уже более двух десятков этих электрокаров. Для справки: стартовая цена Rolls-Royce Spectre превышает полмиллиона долларов.

Важно

В Украине заметили эксклюзивный Rolls-Royce Phantom Tiffany за $550 000 (фото)

Купе Rolls-Royce Spectre — первый электромобиль марки. Роскошное 5,5-метровое авто пришло на смену Rollls-Royce Wraith.

Запас хода Rolls-Royce Spectre составляет 520 км Фото: instagram.com/cars_rv

Электромобиль Rolls-Royce Spectre оснащен полноприводной 585-сильной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 250 км/ч. Большая батарея емкостью 102 кВт∙ч обеспечивает запас хода 520 км, а за комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

Кстати, недавно новый Rolls-Royce Spectre получил роскошную версию, украшенную натуральным золотом.

Также Фокус писал, что в Ровно появился новейший семейный электрокар Audi за $45 000 с запасом хода 770 км.