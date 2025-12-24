У Львові помітили новітній заряджений кросовер Rolls-Royce $700 000 (фото)
У Львові сфотографували новий Rolls-Royce Cullinan у топовому зарядженому виконанні Black Badge. Розкішний кросовер оснащений 600-сильним V12.
Кросовер Rolls-Royce Cullinan Black Badge в Україні коштує приблизно 700 000 доларів. Його фото з’явилися на сторінці miss_carspott в Instagram.
В Україні вже придбали кілька оновлених Rolls-Royce Cullinan, але заряджені Black Badge залишаються рідкістю. Головна особливість цієї версії — доопрацьований 6,75-літровий V12 твін-турбо зі збільшеною до 600 к. с. і 900 Нм віддачею. Розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.Важливо
Крім того, Rolls-Royce Cullinan Black Badge отримав спортивну вихлопну систему, а його 8-ступінчастий автомат, кермове управління і пневмопідвіска переналаштовані.
Відрізнити варіант Black Badge від стандартного Rolls-Royce Cullinan 2025 можна за інакшим переднім бампером, 23-дюймовими литими дисками та чорним декором замість хрому. До того ж, йому пропонують особливі варіанти оздоблення інтер'єру.
Між іншим, нещодавно у Львові бачили ексклюзивний Rolls-Royce Phantom Tiffany.
Також Фокус розповідав, що у Рівному з’явився новий електрокар Rolls-Royce Spectre.