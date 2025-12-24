Во Львове заметили новейший заряженный кроссовер Rolls-Royce $700 000 (фото)

Во Львове сфотографировали новый Rolls-Royce Cullinan в топовом заряженном исполнении Black Badge. Роскошный кроссовер оснащен 600-сильным V12.

Кроссовер Rolls-Royce Cullinan Black Badge в Украине стоит примерно 700 000 долларов. Его фото появились на странице miss_carspott в Instagram.

В Украине уже приобрели несколько обновленных Rolls-Royce Cullinan, но заряженные Black Badge остаются редкостью. Главная особенность этой версии — доработанный 6,75-литровый V12 твин-турбо с увеличенной до 600 л.с. и 900 Нм отдачей. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Важно

Запас хода — 770 км: в Украине появился мощный семейный электрокар Audi за $45000 (фото)

Кроме того, Rolls-Royce Cullinan Black Badge получил спортивную выхлопную систему, а его 8-ступенчатый автомат, рулевое управление и пневмоподвеска перенастроены.

Відео дня

Кроссовер получил особые 23-дюймовые диски

Отличить вариант Black Badge от стандартного Rolls-Royce Cullinan 2025 можно по иному переднему бамперу, 23-дюймовым литым дискам и черному декору вместо хрома. К тому же, ему предлагают особые варианты отделки интерьера.

Между прочим, недавно во Львове видели эксклюзивный Rolls-Royce Phantom Tiffany.

Также Фокус рассказывал, что в Ровно появился новый электрокар Rolls-Royce Spectre.