Цена $29000 и запас хода 700 км: на рынок выйдет аналог Tesla Model S от Toyota (фото)

Флагманский электромобиль Toyota bZ7 готовится к выходу на рынок. Большой семейный седан недорогой, богато оснащен и имеет запас хода до 710 км.

Новая Toyota bZ7 сначала поступит в продажу в Китае, ведь именно там на предприятии GAC-Toyota выпускают модель. Цена Toyota bZ7 стартует с 200 000 юаней ($29 000), сообщает сайт CarNewsChina.

Запас хода седана достигает 710 км Фото: Toyota

Электромобиль Toyota bZ7 — доступный аналог Tesla Model S. Большой 5,1-метровый седан Е-класса отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом" и аркообразной крышей.

В салоне установлен узкий цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин с мультимедийной системой от Huawei. Также есть проекция на лобовое стекло.

Кроме того, электрокар Toyota получил электропакет, подогрев всех сидений, холодильник, акустику с 23 динамиками и систему полуавтономного движения с лидаром. Спереди и сзади есть беспроводные зарядки для смартфонов.

Электромобиль богато оснащен Фото: Toyota

Новая Toyota bZ7 оснащена 278-сильной установкой, а ее максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. На выбор предлагаются батареи емкостью 71,35 и 88,13 кВт∙ч: запас хода составляет от 600 до 710 км.

