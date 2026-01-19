Самый мощный Toyota Land Cruiser в истории выходит на рынок Европы (фото)

Европейскую линейку Toyota Land Cruiser 300 пополнит самая мощная модификация. Внедорожник оснастили гибридной установкой.

Гибрид Toyota Land Cruiser 300 с января начнут продавать в ряде восточноевропейских стран. Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Новый Toyota Land Cruiser Performance Hybrid — самая мощная версия модели за всю ее историю. Внедорожник оснащен 3,4-литровым V6 твин-турбо и электромотором, которые суммарно развивают 457 л. с. и 790 Н∙м.

Внедорожник получил мощную 457-сильную установку Фото: Toyota

Внедорожник Toyota Land Cruiser Performance Hybrid не только стал мощнее, но и экономичнее — средний расход топлива снижен с 12,1 до 10,9 л/100 км. Небольшие расстояния авто может проезжать на электротяге со скоростью до 30 км/ч.

Гибрид Toyota Land Cruiser 300 сохраняет 10-ступенчатый автомат, полный привод с понижающей передачей и блокировку дифференциалов. Он не утратил внедорожных способностей и способен преодолевать броды глубиной 70 см.

Цена Toyota Land Cruiser Performance Hybrid в Европе пока не объявлена, но на других рынках она превышает $100 000. Зато известно, что базовая комплектация VX включает два 12,3-дюймовых экрана на передней панели, четырехзонный климат-контроль, навигацию, электропривод сидений, подогрев кресел и руля, парктроник, камеры кругового обзора, контроль "слепых" зон и акустику JBL с 14 динамиками.

Гибрид предложат в богато оснащенных версиях Фото: Toyota

Вариант ZX добавляет обвес, проекцию на лобовое стекло и электропривод двери багажника с сенсором открытия. Можно выбрать и GR Sport с другим дизайном, внедорожными шинами и функцией размыкания стабилизаторов e-KDSS.

