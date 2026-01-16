Без проблем проедут более 300 000 км: названы самые надежные Toyota современности (фото)

Автомобили Toyota давно славятся своей надежностью. Эксперты определили самые выносливые модели в современной линейке марки.

Toyota всегда ставила надежность на первое место. И хотя современные авто уже не такие долговечные, как модели 80-х или 90-х, новые Toyota все еще способны поразить живучестью. На сайте Jalopnik назвали самые надежные автомобили Toyota в современной линейке марки.

Эксперты проанализировали рейтинги надежности авто от Consumer Reports и определили 5 новых Toyota, которые без проблем преодолеют 200 000 миль (320 000 км).

Тойота Такома

Рамный пикап Toyota Tacoma известен своей выносливостью и долговечностью. Один экземпляр модели даже преодолел 2,5 миллиона километров.

Toyota Highlander

Toyota Highlander Фото: Toyota

Кроссовер Toyota Highlander — одна из самых надежных семейных моделей, даже несмотря на то, что современная его версия сменила атмосферный V6 на турбомотор.

Тойота Королла

Тойота Королла Фото: Toyota

Массовая Toyota Corolla проста и неприхотлива, а потому долговечна. Эти авто иногда преодолевают даже 800 000 км.

Тойота Приус

Тойота Приус Фото: Toyota

Toyota Prius — не только самый массовый, но и самый надежный гибрид в мире. Существует немало этих авто с пробегом 800 000 км, которые до сих пор ездят. Prius активно эксплуатируют в такси.

Toyota Camry

Toyota Camry Фото: Toyota

Camry — самая надежная Toyota современности. Семейный седан давно известен своей долговечностью и занимает первые места в рейтингах надежности. Как и в Prius, его гибридная установка беспроблемная.

