Неприметный эксклюзив: старая Toyota 90-х ушла с молотка по цене Lamborghini (видео)
В США на аукционе продали Toyota Supra 1998 года. За обычный, на первый взгляд, спорткар отдали рекордные 242 000 долларов.
Высокая цена Toyota Supra на уровне нового кроссовера Lamborghini Urus обусловлена тем, что это капсула времени. Об автомобиле рассказали на сайте аукциона.
Это новый рекорд для купе Toyota Supra A80 купе. Результат оказался неожиданным — за спорткар планировали получить примерно 115-130 тысяч долларов.Важно
Toyota Supra очень мало эксплуатировали, поэтому пробег за 28 лет составляет всего 9785 км. Спортивное авто прекрасно сохранилось снаружи и внутри и не имеет никаких модификаций. Как известно, тюнинг Toyota Supra довольно популярен, поэтому машин в аутентичном состоянии осталось не так и много.
Комплектация Toyota Supra 1998 года включает кожаный салон, климат-контроль, ABS, магнитолу с CD-плеером, антикрыло и съемную жесткую крышу (которую, кстати, никогда не снимали).
Купе Toyota Supra A80 оснащено знаменитой 3,0-литровой турбошестерней 2JZ мощностью 320 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.
Между прочим, недавно продали знаменитый Mercedes W123 80-х годов без пробега.
Также Фокус рассказывал о самых дорогих Toyota всех времен.