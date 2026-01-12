Неприметный эксклюзив: старая Toyota 90-х ушла с молотка по цене Lamborghini (видео)

В США на аукционе продали Toyota Supra 1998 года. За обычный, на первый взгляд, спорткар отдали рекордные 242 000 долларов.

Высокая цена Toyota Supra на уровне нового кроссовера Lamborghini Urus обусловлена тем, что это капсула времени. Об автомобиле рассказали на сайте аукциона.

Это новый рекорд для купе Toyota Supra A80 купе. Результат оказался неожиданным — за спорткар планировали получить примерно 115-130 тысяч долларов.

Toyota Supra за 28 лет проехала всего 9785 км Фото: Mecum

Toyota Supra очень мало эксплуатировали, поэтому пробег за 28 лет составляет всего 9785 км. Спортивное авто прекрасно сохранилось снаружи и внутри и не имеет никаких модификаций. Как известно, тюнинг Toyota Supra довольно популярен, поэтому машин в аутентичном состоянии осталось не так и много.

Культовый спорткар прекрасно сохранился Фото: Mecum

Комплектация Toyota Supra 1998 года включает кожаный салон, климат-контроль, ABS, магнитолу с CD-плеером, антикрыло и съемную жесткую крышу (которую, кстати, никогда не снимали).

Купе оснащено 320-сильной турбошестерней Фото: Mecum

Купе Toyota Supra A80 оснащено знаменитой 3,0-литровой турбошестерней 2JZ мощностью 320 л. с. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

