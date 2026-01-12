Непоказний ексклюзив: стара Toyota 90-х пішла з молотка за ціною Lamborghini (відео)

У США на аукціоні продали Toyota Supra 1998 року. За звичайний, на перший погляд, спорткар віддали рекордні 242 000 доларів.

Висока ціна Toyota Supra на рівні нового кросовера Lamborghini Urus обумовлена тим, що це капсула часу. Про автомобіль розповіли на сайті аукціону.

Це новий рекорд для купе Toyota Supra A80. Результат виявився несподіваним — за спорткар планували отримати приблизно 115-130 тисяч доларів.

Toyota Supra за 28 років проїхала лише 9785 км Фото: Mecum

Toyota Supra дуже мало експлуатували, тому пробіг за 28 років становить усього 9785 км. Спортивне авто чудово збереглося зовні та всередині і не має жодних модифікацій. Як відомо, тюнінг Toyota Supra доволі популярний, тому машин у автентичному стані залишилося не так і багато.

Культовий спорткар чудово зберігся Фото: Mecum

Комплектація Toyota Supra 1998 року включає шкіряний салон, клімат-контроль, ABS, магнітолу з CD-плеєром, антикрило та знімний жорсткий дах (який, до речі, ніколи не знімали).

Купе оснащено 320-сильною турбошісткою Фото: Mecum

Купе Toyota Supra A80 оснащене знаменитою 3,0-літровою турбошісткою 2JZ потужністю 320 к. с. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5 с, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

